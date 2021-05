Este viernes se dio a conocer el motivo por el que Nike rompió su vínculo con Neymar. Según informaron, se trató por una denuncia de agresión sexual. De esta manera, el futbolista brasileño terminó con el contrato que lo tenía ligado desde los 13 años cuando estaba en las Inferiores de Santos.

La empresa estadounidense confirmó que la noticia que dio The Wall Street Journal era cierta. La ruptura en cuestión fue en agosto del año pasado -sin explicaciones- y, posteriormente, “Ney” firmó con Puma.

Neymar tenía un contrato con Nike. (Foto: gentileza Nike).

Ahora, expresaron que se dio porque el brasileño no quiso cooperar en la investigación en la que se lo acusa que al jugador de que quiso obligar a una empleada que tenga relaciones sexuales con él.

“Nike puso fin a su relación con el deportista porque él rechazó cooperar en una investigación de buena fe sobre las alegaciones creíbles de mala conducta presentadas por una empleada”, resaltaron desde la multinacional.

El hecho en cuestión ocurrió en 2016, en Nueva York, Estados Unidos. Una empleada del hotel donde se ubicaba Neymar ingresó a su habitación para coordinar de cara a unos eventos que se aproximaban. El brasileño, según el diario, habría intentado que la muchacha le practicara sexo oral.

La mujer no contó nada en ese entonces por temor. Con el avance del tiempo, varias empresas se sumaron al movimiento feminista estadounidense. Nike, por caso, contribuyó y creó un foro donde sus trabajadoras, en pos de luchar con la violencia machista, “compartieran experiencias y preocupaciones”.

Neymar firmó con Puma. (Puma)

En ese sitio se quejó la denunciante. Al principio no quería recurrir a la Justicia y luego sí. Por eso, Nike, en 2019, se asesoró legalmente con una firma de abogados e iniciar con la demanda. Acto seguido, cortó todo tipo de relación contractual con el brasileño.

“Neymar Jr se defenderá enérgicamente de estos ataques sin fundamento en caso de que se presente alguna denuncia, lo que hasta ahora no ha sucedido. Es muy extraño que un caso supuestamente sucedido en 2016, con denuncias hechas por un empleado de Nike, solo se haya revelado en ese momento”, expresó un portavoz del futbolista.

No obstante, desde Nike explicaron que “la investigación no fue concluyente”, porque las pruebas no les permitieron dar sustento a las acusaciones.

Más denuncias a Neymar

Neymar estuvo envuelto en un escándalo en 2019 cuando fue denunciado por haber violado a una modelo compatriota en un hotel de París, Francia.

Si bien la investigación duró varios días, la Justicia de Brasil, país donde se realizó la semana, archivó la causa. El delantero dijo que fue una relación consentida con la muchacha.