Martín Guzmán, el ministro de Economía, habló en exclusiva con Vía País y contó cómo es su vida más allá de las responsabilidades que tiene en la cartera que dirige. Confesó qué música escucha cuando sale a correr y reveló que en el celular tiene un sonido especial para el Presidente.

El ministro, entre otras cosas, contó que cuando sale a correr escucha diferentes tipos de música. “Música movida, puede ser algo así tipo David Guetta o que suene así o la música que va evolucionando muy moderna, que pasó en algún momento de latino reggaetón a lo que se escucha hoy”.

Y agregó: “Vos sabes que L-Gante está hoy en día en la pista corriendo y de pronto escucho y dije esto qué es y me resultó algo distinto y muy lindo así que vamos a elegir a L-Gante porque ese era L-Gante”, dijo sobre el músico del momento al que mencionó Cristina.

Además reveló que el celular “está casi siempre en silencio pero tiene un sonido especial para el Presidente”.

La entrevista completa:

- ¿Dormís 8 horas?

- A veces, cuando se puede, difícil.

- ¿Lugar preferido de tu casa?

- El sillón

- ¿Red social preferida?

- No es que haya que me guste mucho, que use, uso Twitter, Instagram, me gusta más Instagram hay más cariño

-¿Viste los memes que te hacen?

- He visto algunos, me divierten.

- ¿Qué música escuchas cuando salís a correr?

-Música movida cuando salgo a correr, puede ser algo así tipo David Guetta o que suene así o la música que va evolucionando muy moderna, que pasó en algún momento de latino reaggaetón a lo que se escucha hoy. La lista que me ponga Spotify.

- ¿Tenis o fútbol?

-Que difícil porque me gustan muchísimo los dos y son muy diferentes, así que no te puedo elegir. Creo que marginalmente arriba el fútbol. Vamos a poner el fútbol primero y el tenis segundo.

- ¿Un ídolo o referente?

- Una persona con la que yo trabaje muchísimo y que me inspiró mucho en la vida es Joseph Stiglitz

- ¿Rodrigo o Ulises?

-Te digo Rodrigo porque yo crecí en la época en que Rodrigo fue furor y marcó a mucha gente.

- ¿L-Gante o Ráfaga?

- Vos sabes que L-Gante está hoy en día en la pista corriendo y de pronto escucho y dije esto qué es y me resultó algo distinto y muy lindo así que vamos a elegir a L-Gante porque ese era L-Gante.

- ¿Último libro que leíste?

- El otro día me regalaron un libro que me puse a leer como para distender y me está gustando mucho que es la autobiografía de André Agassi, extenista.

-¿Qué serie estás viendo?

- Me falta el tiempo, pero miraba, la última que mire pedazos era Vikingos.

-¿Consejo de la vida?

- Algo que un profesor me dijo una vez y que me parece muy importante a la hora de comunicarnos políticamente es “lo cortés no quita lo valiente”.

-¿Usas emojis?

- Sí, ahorras tiempo. Uso el que está todo OK, el del bracito vamos todavía.

- ¿Comidas preferidas?

- Milanesas con puré.

- ¿Te dijeron que sos parecido a un famoso?

- Me han dicho, sí. Me dijeron que soy parecido al transportador. Mi tío me dijo hace poco y no es el primero que me lo dice pero yo creo que están equivocados.

- ¿Boca o River?

- Gimnasia y Esgrima de La Plata y la Selección Argentina.

- ¿Cerveza o vino?

- Vino

-¿El celular está siempre en silencio?

- Está casi siempre en silencio pero tiene un sonido especial para el Presidente.

-¿Lo mejor de Argentina?

- Lo mejor que tiene Argentina es su gente y lo mejor que tiene la Argentina es la Argentina, realmente es un lugar que genera algo que en otros lados no se ve. La vida acá se vive distinto.