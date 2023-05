Martín Guzmán cuestionó a CFK tras las críticas por acordar con el FMI: “Hay gente que no acordó y tampoco se puede presentar”

Martín Guzmán reapareció en los medios de comunicación después de varios meses de silencio donde apuntó contra Cristina Kirchner después de sus dichos en la carta que presentó el martes. El exministro de Economía, aliado de Alberto Fernández, volvió a encender la interna.

La actual vicepresidenta señaló en su carta donde aseguró que “no será candidata a nada”, como ocurrió en diciembre pasado, donde cuestionó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Martín Guzmán, Cristina Kirchner y Alberto Fernández ((Juan Mabromata/Pool via REUTERS/File Photo)

“La historia que siguió es la misma de siempre con el Fondo en nuestro país: interviene, toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico y se dispara otra vez el proceso inflacionario sin control en la Argentina. La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía”, lanzó la ex mandataria.

En ese sentido, Guzmán reapareció este martes en diálogo con Radio Con Vos donde lanzó una fuerte crítica a CFK y al sector duro del Frente de Todos, después de lo que fue la feroz interna que llevó a que el ministro presente su renuncia.

“También hay otra gente que no acordó con el Fondo y tampoco se puede presentar a las elecciones”, disparó el economista. Y luego agregó: “Además, son dos programas muy distintos. El de Macri se implementó y fracasó, como dijo el propio FMI. El otro, el nuestro, no se pudo implementar. Si se hubiese podido implementar, hubiéramos podido continuar gestionando. Se dio el conflicto que se dio cuando se acordó y directamente no hubo capacidad de llevar adelante el programa”.

Las críticas de Martín Guzmán a Sergio Massa por las medidas para combatir la inflación

“Bueno, casi un mes después de la salida, cuando asume el actual ministro, ahí hay un factor ordenador de la política que es: paramos de golpearnos entre nosotros y se apoya al ministro. Eso es bueno. Después se han dado una combinación de factores externos y de políticas económicas propias que ha llevado a una situación que hoy sabemos todos que es bien difícil, con una inflación que ha crecido fuerte”, arrancó Guzmán, quien abandonó el Gobierno en julio de 2022, en medio de un discurso de Cristina Kirchner.

Respecto a las políticas económicas que viene aplicando Sergio Massa señaló que “pudo avanzar” en algunas medidas como “la segmentación de los subsidios energéticos o el hecho de que la política fiscal se pudo empezar a encauzar, que era un problema”.

Sergio Massa y Martín Guzmán. Foto Federico Lopez Claro

Sin embargo, advirtió: “Yo tengo una visión distinta y llegado el momento en el que tenía que decidir, decidí otra cosa, como pasa con la venta de los bonos del sector público al privado a precios de entre 20 y 25 centavos. Eso es equivalente a endeudarse en dólares a tasas muy altas. No lo hubiera hecho de ninguna manera, porque deshace un poco de la reestructuración de deuda de 2020 y daña la sostenibilidad de la deuda, que es un pilar para la estabilidad del país”.

En otro sentido, también se refirió a la suba de la tasa de interés que anunció el Banco Central pasando al 97% para apostar por los pesos, calmando el mercado cambiario que tuvo una fuerte corrida a fines de abril. “Nosotros tuvimos una disputa muy fuerte con el FMI, que quería que subiéramos muchísimo la tasa de interés y yo decía: si subimos todo esto la tasa de interés no va a bajar la inflación, va a subir”, explicó Guzmán.

“La tasa de interés no es un vehículo que te va a estabilizar los precios. Esta terminó subiendo muchísimo y pegando en la inflación... Y obviamente que tuviste un shock externo de gran magnitud que fue la sequía, que ha contribuido a esta situación”, agregó.

“Creo que hacia adelante, y no necesariamente este año, la economía argentina tiene claramente la posibilidad de estar muchísimo más ordenada y mejor. Creo que a partir del año que viene se van a empezar a ver y ya se están viendo efectos de algunas de las políticas que redundan en un mayor ingreso de divisas a la Argentina”, completó.