Martín Guzmán habló sobre su renuncia: “Fue un acto de responsabilidad”

Martín Guzmán, el exministro de Economía, habló acerca de su salida del Gobierno, que se dio en julio pasado. En ese marco, se refirió al por qué tomó la decisión y cuáles fueron las mayores tensiones que vivió en los últimos tramos ocupando ese rol.

El economista resaltó que hubo un quiebre con el kirchnerismo antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Específicamente dijo que Cristina Kirchner dejó de responderle cuatro días antes de la firma del convenio. “Llamaba a su secretario o a su entorno y no me respondían. Desde ese momento no hable nunca más hasta hoy”, comentó en diálogo con Neura Media.

Martín Guzmán y Kristalina Georgieva. El economista dijo que hubo un quiebre antes del acuerdo con el FMI. Foto: LVI

“En ese momento Alberto gobernó y condujo y Cristina se corrió. Estuvimos un semestre gestionando un acuerdo que la líder del frente no apoyó. Eso impactó en la estabilidad política y en la capacidad de gestionar”, sostuvo Guzmán. Y agregó que “si el acuerdo lo conducía Cristina hubiese llenado la Plaza de Mayo con pancartas diciendo que le torció el brazo al FMI”.

“Es difícil aceptar posicionamientos especulativos cuando se contraponen a lo que la patria necesita. Había tensiones, no tengo dudas”, afirmó en referencia a la Vicepresidenta. Además, señaló que el acuerdo definía uno de dos caminos: una refinanciación o entrar en default. “El default era ajuste y La Cámpora quería ajuste”, enfatizó.

En esa línea, apunto contra el líder de la organización, Máximo Kirchner. “Actuó como un chico caprichoso que pedía algo imposible. En su momento pedía un acuerdo de 40 años de plazo con el FMI y no había forma de arreglar eso”, dijo, en relación a la renuncia del hijo de la Vicepresidenta a la jefatura del bloque de Diputados Nacionales del Frente de Todos.

Sobre La Cámpora agregó: “Pedían de forma pública que saliese del Gobierno y planteaban cosas falsas como decir que estaba habiendo un ajuste”. Asimismo, destacó que Cristina Kirchner le da a su hijo “un poder que no está capacitado para ejercer de una forma responsable”.

Alberto Fernández sabía que Martín Guzmán renunciaría

Guzmán comentó que había funcionarios que no respondían a sus instrucciones y que eso derivó en que “la política económica se vuelva extremadamente difícil”. “Les dije que si no ordenábamos la economía iba a venir una corrida cambiaria y la corrida vino. Yo veía cosas que el Presidente no podía ver”, dijo.

En cuanto a sus conversaciones con Alberto Fernández comentó: “Le planteé al Presidente que si no me daban los mínimos instrumentos para gestionar, no íbamos a poder frenar una nueva corrida cambiaria que iba a derivar en una crisis económica”.

Martín Guzmán contó qué habló con Alberto Fernández. Foto: LVI

Y agregó que terminó de definir su renuncia luego de que le cancelaran una reunión con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Ángel Pesce. “Le mandé un mensaje (a Alberto Fernández), le agradecí por la confianza y que tal como le había dicho iba a renunciar y lo haría público. Él me respondió el mensaje y yo después lo publiqué”, detalló.

“No había más tiempo para esperar por la renuncia porque si no era ese sábado se seguían acumulando todos los desequilibrios y la Argentina iba a una crisis económica y social”, comentó sobre por qué publicó su renuncia en paralelo a un acto en el que estaba hablando Cristina Kirchner. “Lo que hice fue un acto de responsabilidad”, enfatizó, pero reconoció que “lo ideal hubiese sido tomar la decisión el viernes al cierre del mercado”.

Guzmán contó que dialogó con Alberto Fernández el domingo, un día después de su renuncia, en la que le dijo que “lo podía ayudar”. “Me consta que quiere lo mejor para el pueblo argentino”, subrayó.