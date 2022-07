El diputado de La Cámpora, Máximo Kirchner, protagonizó esta tarde un acto en el partido Escobar de la provincia de Buenos Aires, frente a militantes, luego de los notables cambios de la última semana en la economía.

La oratoria del hijo de Néstor y Cristina Kirchner se dio en el microestadio de Garín, del mencionado partido de Escobar.

Así, el también presidente del PJ Bonaerense expresó: “Lo que pasó en los últimos días, que vaya a saber cómo habrá sido, es de una irresponsabilidad supina”.

Los dichos de Máximo Kirchner

Fiel a su estilo, Máximo Kirchner no se guardó nada y se refirió a la interna propia del oficialismo: “En estos meses escuché a dirigentes importantes de nuestro espacio referirse de muy mala manera sobre la compañera Cristina, y se abrazaron a Guzmán. Los dejó tirados, y ahí está Cristina poniendo la cara para sacar todo adelante. A ver cuándo aprenden que dar debates y discusiones internas no significa ponerse del lado de Drácula para tener razón”.

También hizo mención a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Cuando decidí dejar la conducción del bloque de Diputados porque no estaba de acuerdo en cómo se habían llevado adelante las negociaciones con el FMI, no lo hice pensando en mi destino personal. No lo hice pensando en falsos protagonismos, que después construyen grandes frustraciones, sino entendiendo que podríamos hacer las cosas mejor”.

Las críticas de Máximo Kirchner a la oposición

Al mismo tiempo, durante el acto en Garín, Máximo Kirchner se dio el espacio para volver a criticar a Juntos por el Cambio: “Obvio que cada uno de nosotros cuando fue a votar en el 2019 quería una realidad mucho mejor que la que tenemos ahora. No basta que nos una el espanto. Cuando nos unimos de esa manera no alcanza. No me alcanza que Macri esté del otro lado”.

Máximo Kirchner hizo su descargo contra la gestión de Mauricio Macri. Foto: Clarín.

Y luego, fue mucho más incisivo: “El profundo daño que generó la presidencia de Mauricio Macri también es de una gran extensión en el tiempo. Y a veces desde muchos medios de comunicación quieren minimizar ese enorme daño al país”.

Cabe destacar que en el acto de esta tarde no estuvieron presentes funcionarios ni representantes o legisladores nacionales.