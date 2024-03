Máximo Kirchner sobre el cambio de nombre al CCK: “Que le pongan ‘Conan’, pero que no haya más despidos”

El diputado nacional, referente de la oposición, Máximo Kirchner, sacó su propio balance sobre lo que fue la marcha del 24 de marzo pasada, por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, a 48 años del golpe militar, destacando que la convocatoria fue “enorme, grande, respetuosa y masiva”.

“La sociedad se movilizó un domingo por la tarde y fue un elevado nivel de consciencia de parte de la gente de la fecha en un contexto que se quiere olvidar lo sucedido y en otros casos reivindicar. La sociedad en la calle con un nivel de conciencia que hace que podamos estar tranquilos de parte de una gran parte de la sociedad”, dijo Máximo Kirchner en declaraciones a AM 530 Somos Radio.

Máximo Kirchner sobre el cambio del nombre al CCK: “Que le ponga Conan, pero que lleguen las cosas para la gente”.

Qué dijo Máximo Kirchner sobre el cambio del nombre al CCK

En la jornada de este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno tomó la decisión de cambiarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Ante lo cual, Máximo Kirchner opinó: “Si le manda la plata a las provincias del FONID si le manda el dinero de los alimentos a los comedores, si dejan de hacer despidos masivos de gente que trabaja dentro de la esfera pública y si cuida que no se produzcan más despidos en el sector privado, o sea si cambia su mirada la verdad es que para mí es una anécdota que le cambie el nombre”.

Y agregó: “Cambio todo porque la traten bien a la gente, es más, si quiere le puede poner Eduardo Eurnekian, pero que mande la comida a los comedores, que mande insumos a los hospitales, que no le saque los medicamentos gratis a los jubilados y jubiladas y que le ponga Connan ¿está? Si lo pone contento, pero que le lleguen las cosas a la gente, para los comedores, que paren con los despidos en el Estado porque no solo es la pérdida del trabajo, hay oficinas en populosos barrios de la provincia de Buenos Aires como Derqui, Pilar o Moreno donde hay miles y miles de argentinos y argentinas que dejaron de tomarse uno o dos colectivos y tener que ir a cualquier lado a hacer sus trámites y lo tienen bien cerca de su casa a 20 o 30 cuadras, con lo que cuesta el boleto de colectivo y lo que le cuesta moverse a la gente por lo poco que rinde el trabajo”.

En sus extensas declaraciones, el diputado nacional agregó: “Creo que es otro juego de artificio más, me interesa muy poco si le pone Conan o Eurnekian, todos contentos, pero que haga que nuestra sociedad viva mejor y se detenga en el modo cruel de aplicar estas políticas porque producen un daño en el presente, que puede ser hambre, ausencia de educación, de salud, pero su impacto peor y más profundo lo vamos a ver en el futuro por eso cuando uno mira el futuro y piensa en las Tablet y las notebook que eran herramientas que lograban acercar a los pibes y pibas en 2013 y 2014 eran los que en 2001 la pasaban muchas veces para el carajo”.

Y cerró el tema diciendo: “Los procesos de recuperación de nuestro pueblo son extensos, estamos creando una brecha enorme entre quienes pueden y muchos que no van a poder para un mundo del trabajo que requiere más calificación y conocimiento”.

“Entonces estos fuegos artificiales, esta infantilidad que vemos a diario, a mí como te dije recién si le pone Conan o Eurnekian, pero los alimentos están en los comedores no hay problema”, enfatizó.

Máximo Kirchner opinó sobre el DNU de Milei

En sus declaraciones radiales, Máximo Kirchner también se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que quiere implementar el Gobierno.

“Habrá que ver las otras fuerzas políticas hasta donde se sienten apretadas por el discurso del presidente y en esto que se plantea de que van a votar con el peronismo. A mí hay gente con la que no me gusta votar, pero si se trata de defender a la gente lo hago. Hay una realidad, hay una coyuntura, pero sobre todo hay un DNU vigente que permite por ejemplo que se le haya sustraído a la provincia de Buenos Aires el punto de copa entonces hay que tener madurez”, comentó.

Máximo Kirchner sobre el cambio del nombre al CCK: “Que le ponga Conan, pero que lleguen las cosas para la gente”.

“La mediocridad es enorme y explica también por qué Milei es presidente. Esa falta de madurez de la dirigencia es responsable de este momento. Si no votas en contra del DNU porque te van a acusar de votar con el peronismo o por un zócalo en la tele, buscate otro trabajo. No podés gobernar nada si no haces lo correcto por un zócalo en la pantalla”, se explayó.