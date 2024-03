Victoria Villarruel lanzó una “encuesta” para rebautizar el Centro Cultural Néstor Kirchner

A partir del anuncio de este martes sobre que el Gobierno decidió cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, lanzó una especie de encuesta a través de redes sociales para rebautizar al edificio.

“¿Qué nombre les gustaría ustedes para el ex Centro Cultural Kirchner?”, preguntó la titular del Senado a través de la plataforma X.

El tuit de Victoria Villarruel sobre el CCK. Foto: X

Y a posteriori, adjuntó una foto del edificio y una lista con potenciales nombres que se barajan como posibilidades. Esto serían:

San Martín Carlos Gardel Carlitos Bala José Luis Borges René Favaloro.

Por último, y a modo de consulta popular, Villarruel agregó la frase “Si es otro (nombre), agregalo”, a modo de invitación a quienes deseen de proponer otro nombre ilustre de la cultura o la historia de la Argentina para el edificio que dejó de llamarse CCK

El Gobierno anunció que le cambia el nombre al CCK

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ofreció este martes una nueva conferencia de prensa desde la Casa Rosada en donde comentó que el Gobierno decidió cambiarle el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner.

“Se ha decidido cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner (CCK) que dejará de llamarse como tal y dará paso a un nuevo nombre”, dijo el vocero entre sus anuncios de este martes.

Tras ser consultado a posteriori sobre cuál será el nombre que tendrá el centro cultural, Adorni respondió: “Supuse que me iban a preguntar por el nombre del ya ahora ex CCk, pero lo cierto es que no está definido, cuando lo definamos, por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal, aunque no tenemos todavía definido el nombre”.