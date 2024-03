Victoria Villarruel, sobre el 24 de marzo: “Claramente, hay un morbo con esa fecha”

La vicepresidenta Victoria Villarruel brindó una entrevista este jueves y, entre otros temas, habló sobre su postura en relación a los ‘70. Habló del 24 de marzo como una “fecha morbosa” y respecto de la grave denuncia de Hijos Rosario se limitó a pedir “que investigue la justicia”.

En la entrevista, el conductor Jonatan Viale la introdujo al tema del próximo Día de la Memoria con un tema que consideró “delicado”: los rumores de indulto y del pase a prisión domiciliaria a genocidas. “A mí no me consta que se esté hablando seriamente en el Gobierno que integro. De hecho, no hubo ninguna versión seria al respecto”, aseguró.

“Yo lo he dicho en las redes sociales: la solución a la cuestión de aquellos que están detenidos por causas de lesa humanidad no es el indulto ni es la amnistía. La solución es jurídica, como fue estirar el derecho hasta límites que no eran los correctos”, señaló.

Respecto de lo que puede pasar el próximo domingo, en el marco del Día de la Memoria, señaló: “Estamos en un estado democrático, si quieren festejar el golpe allá ellos. Yo no lo festejo. Claramente, hay un morbo con esa fecha. A toda la izquierda parece que se le va la vida si el 24 de marzo no logran que se escuche su mensaje, que está ininterrumpido desde hace 40 años”, expresó.

“El problema es que lo que estamos debatiendo: la memoria es para todos. Que los Derechos Humanos son también para los argentinos del hoy, que los tienen, en muchas oportunidades, violados por gobiernos como los que pasaron”, señaló.

Respecto de la denuncia del ataque sexual a una integrante de Hijos en Rosario, dijo de manera displiscente: “Que investigue la justicia”. En ese contexto, trajo a colación el caso de Santiago Maldonado. “Cuando la verdad finalmente se supo no les gustó. Hay que cortarla con el relato que hace la izquierda”, subrayó.

Qué dijo sobre la llegada militar a Rosario

Respecto de las medidas tomadas por Patricia Bullrich y Luis Petri en Rosario, Villarruel dijo que no estar de acuerdo. “La función de las fuerzas armadas no es combatir a civiles. Creo que había quedado claro con el tema de los ‘70. En los ‘70 se combatió el terrorismo y ¿dónde están los que lo combatieron? Presos”, polemizó.

“Si vamos a modificar la ley, también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden. Los agentes tienen que tener en claro que en caso de repeler a una acción armada de narcoterrorismo o terrorismo o crimen organizado van a tener el respaldo del Estado. Porque si no pasa lo que pasó después con respecto a la década del 70, que un Gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados”, se explayó.

Además consideró que “hay gente que está pagando penas de prisión más gravosas que las que pagaron en su momento Videla o Massera. No podés mandar al uniformado solamente a que se haga cargo de la orden que recibió”.

“El derecho, como ha quedado modificado a raíz de los ‘70, hace que hoy sea plausible que un militar que repele ese tipo de delitos contra un civil pueda tener una condena por asesinato y no por enfrentamiento. Tenemos que entender que el derecho se estiró hasta un límite en la República Argentina y desgraciadamente hoy estamos pagando las consecuencias”, afirmó la vicepresidenta.