Valeria Larrarte, la exesposa de Coti Sorokin, rompió el silencio tras la confirmación del músico y Cande Tinelli. La mujer ya había lanzado algunas indirectas en sus redes pero esta vez no dejó dudas sobre su opinión.

“Viste ese emoji (el de una persona que se cubre la cara con una de sus manos) y este otro (el de una carita llorando) son los dos que más uso últimamente. ¿Vos cuáles?”, escribió en Instagram para esperar una respuesta de sus más de 3000 seguidores.

Larrarte, madre de cuatro hijos con el reconocido cantante, empezó a tirar algunas indirectas vinculadas a la confirmación del romance de su exmarido.

“Viste cuándo tenés vergüenza... también ajena, te tapás la cara... qué cosa che...”, escribió junto a un video que publicó en sus stories.

Pero eso fue solo el comienzo. Valeria fue por todo y publicó una foto del día de su casamiento, hace ya 25 años. La imagen estaba partida al medio y a su lado decía: “Podría tener la misma foto de hace una semana atrás (cuando firmaron el divorcio) pero el significado es justamente el opuesto”. Es que hace una semana justamente decidieron concretar la separación de manera legal.

Y amplió: “Es muy curioso, la foto es la misma y las felicitaciones también... no así todo lo que pasa por dentro”. Y sostuvo: “No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato”.

Para finalizar, Valeria dijo que se queda “con el premio mayor”, que son sus hijos. “Por quienes me ocupé que todos estos años llevaran una vida ‘normal familiar’ y creo haberlo logrado... Mañana es mejor”, cerró.

“Jamás me metí en esta historia. Siempre fui muy tranquila, tuve una vida súper tranquila y familiar enfocada en mis hijos, que son lo que más me importa en la vida. Verme envuelta en todo esto no me va ni un poco... Esto me desilusionó”, dijo en una charla con Tomás Dente.

“Lo que tengo entendido, y esto no me lo dijo Vale sino su entorno, es que la pandemia generó una fricción muy fuerte pero que no cayó bien que en su momento hayan surgido rumores de Coti con Juana Viale, que después fueron desmentidos porque en realidad Juana participó en un videoclip de él”, amplió Dente.

El periodista explicó que: “Eso generó un tironeo en la pareja y después de esta noticia (por el noviazgo con Candelaria) que le cae a Valeria como un baldazo de agua fría ella hace su lícito descargo en sus redes sociales utilizando el sarcasmo como recurso”.

Sobre el cantante y la hija de Marcelo, Ángel de Brito reveló: “La relación (entre Coti y Candelaria) comenzó en noviembre cuando ella estuvo en un recital que él hizo en el autocine”.