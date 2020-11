Una de las parejas más mediáticas es la de la China Suárez y de Benjamín Vicuña. La argentina y el chileno encienden las pantallas cuando actúan juntos y desde aquel episodio del “motorhome” no dejan de mostrar su fogosa relación.

Esta vez fue Yanina Latorre la encargada de revelar algunos datos de la intimidad de los actores. La pareja está grabando una comedia, que se llamará “Sesiones”, y que los tiene como protagonistas. En el medio se filtraron algunos datos de su convivencia.

Primero Graciela Alfano dijo: "Eso es ser un mentiroso Benja. Te conmueve de la China que está fuertísima. O sea, es un camión de frente”, luego de que Andrea Taboada hiciera referencia a que Vicuña dijo que lo que más lo enamora de la China Suárez es su rol como mamá.

El piropo de la China Suárez a Benjamín Vicuña en medio de una producción de fotos

Sobre esto último acotó Yanina Latorre. La angelita sostuvo que “él está muerto con ella. Tienen un vínculo hermoso. Hay una pasión en esa cama”.

“Alguien que les fue a hacer una nota a la casa me contó que ella anda desnuda, en remera sin bombacha y él muerto. Diosa”, agregó entusiasmada la esposa de Diego.

Hace algunos días, Vicuña brindó una entrevista radial en la Once Diez y allí habló de su esposa. Sobre Eugenia dijo que es "una madraza, ella tan mujer. Las mujeres no solo son madres, son muchas más cosas, pero a los hombres nos encandila ver a una buena madre. Me genera mucho respeto y admiración por esta capacidad de procrear, de parir”.

Ante la posibilidad de volver a actuar con su pareja, el actor chileno mencionó: “Es reencontrarme con lo primero que nos unió que fue la ficción, la actuación, el amor por este oficio, la risa, el compañerismo, se pasa muchas horas en esto, lo he dicho muchas veces”.

Y cerró: “La China me parece una excelente actriz, hemos tenido la posibilidad de trabajar en Argentina, en Colombia, en diferentes proyectos, somos buenos compañeros, el año pasado hicimos ATAV”.