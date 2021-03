Hace ya un tiempo que Zulma Lobato se encuentra en delicado momento económico, a raíz de la falta de oportunidades laborales. Esta situación se tornó aún más complicada cuando hace un mes fue víctima de un violento robo a dos cuadras de su casa, en Munro: dos delincuentes la golpearon y la tiraron al piso para robarle los dos mil pesos que llevaba encima.

Zulma Lobato. (Foto: Web)

En diálogo con la señal de noticias Crónica TV, la mediática contó hace un mes que le habían robado. Además aseguró que no fue al voleo, sino que estaba "marcada", y contó que cuando la interceptaron los delincuentes le gritaron "¡sos Zulma Lobato, dame los dólares!" Además, hizo referencia a la necesidad de conseguir un trabajo lo antes posible.

"Estaba yendo a comprar a la proveeduría y me agarraron de atrás. No pude defenderme, fue de golpe. Me dijeron: 'Danos todos los dólares porque vos tenés mucha plata. Sos Zulma Lobato y tenés mucha plata'. Pero yo no tengo dólares", contó en aquel momento Zulma.

Lautaro Reyes, representante de Zulma Lobato (Twitter: Lautaro Reyes)

"Les di dos mil pesos, que era lo único que tenía. Pero eso no les alcanzó, me dieron patadas y trompadas. Hasta que me dejaron tirada en el piso no pararon. Lamentablemente, si no venía la policía me terminaban matando", relató Lobato.

El encargado de contar sobre lo sucedido con Zulma fue Lautaro Reyes, exrepresentante y amigo de ella. Tras los hechos, varias fundaciones y personas se unieron para ayudar a Zulma.

Lautaro Reyes, representante de Zulma Lobato publicó las fotos (Twitter: Lautaro Reyes)

El gran cambio de Zulma Lobato gracias a la ayuda de un grupo de jóvenes

Un grupo de jóvenes denominado Frente Britnificante, que ayuda a la comunidad trans en el país salieron a su rescate. En su cuenta de Twitter escribieron “este video fue hecho con el objetivo de mostrarles lo que hemos logrado por #ZulmaLobato trabajando en equipo Arcoíris Rostro ofreciendo un abrazo”.

Además agregaron: “Aprovechamos para hablar de #CyberBullying y de lo molesta que resulta la gente que dedica su tiempo a lastimar. #NoMasCiberbullying”. El tweet cosechó más de 800 me gusta y varios comentarios de apoyo.

Las imágenes fueron tomadas por Nata Preziosi de Uniq Positivo.