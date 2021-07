Zulma Lobato tuvo años de fama y aparición en el medio televisivo, pero siempre como objeto de burlas y siendo, incluso, protagonista de maltratos. Eran otros tiempos, aunque no muy lejanos, la condena a esas acciones era casi nula, a nadie parecía hacerle ruido que una personas la pase mal en televisión.

Lobato tiene una marcada trayectoria como extra en decenas de películas, aunque no sea reconocida por eso y de hecho muchos ni siquiera lo sepan. Recientemente, Franco Torchia la entrevistó y profundizó en algunos episodio que marcaron su paso por el medio. Uno de ellos, y que Zulma recuerda con gran amargura, fue el día que tuvo un ACV en vivo, durante una transmisión de Crónica TV.

Fue en 2011, cuando la artista pasaba un delicado momento de salud. Ella estaba alistándose para estar en el programa de Anabela Ascar, en donde solía presentarse seguido y, de hecho, adquirió popularidad, cuando comenzó a sentirse mal. Lo triste del caso es que las cámaras tomaron la situación y decidieron poner las imágenes al aire.

“Me molestó. Hubiera preferido que eso la gente no lo viera”, señaló la mediática. Asimismo, recordó que no quedó sólo en eso, sino que otros medios lo usaron para seguir riéndose. “Petinatto hacía un programa, no sé cómo se llamaba, y decía: ‘vamos a hacer el Zulmatazo, los que manden una foto con la boca abierta de Zulma Lobato participan de un concurso’. Entonces la gente mandaba fotos con la boca abierta. Eso me produjo mucho enojo”, recuerda con angustia.

“Después estuve internada casi un año. Pensé que me moría. Había perdido el habla. Tardé días en recuperarla. Estuve bastante mal”, señaló.

Por otra parte, Lobato asegura que tuvo otros episodios de maltrato, como el que vivió de parte de la gente de Marcelo Tinelli, quienes la habían catalogado de “persona no grata”. “Una vez salió el productor de Tinelli y me dijo: usted es persona no grata acá en el canal, más adelante veremos, y cuando me dijeron eso es como que me dolió. No sé por qué me tratan de esa forma”, se pregunta.