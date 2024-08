“Estoy muerta en vida”: Zulma Lobato contó el difícil momento que atraviesa

Zulma Lobato es una actriz y cantante de 65 años, que durante su juventud trabajó en diferentes películas y programas de televisión. En 2009 tuvo sus primeras apariciones en televisión pidiendo por las mujeres trans y desde entonces, saltó a la fama y se volvió una celebridad de la farándula.

El duro momento de Zulma Lobato

En esta oportunidad, Zulma Lobato reapareció en la televisión, a través de “Socios del Espectáculo” (El Trece), donde la entrevistaron y ella pudo mostrar en las condiciones que vive desde hace unos años, cuando su economía se comenzó a complicar.

El difícil momento que entristece a Zulma Lobato

“A fin de año van a cumplirse diez años que vivo acá y ahora me piden 350 mil (pesos), es un 2 ambientes. Estuve averiguando en una inmobiliaria y piden 150, 200 mil, yo no puedo pagar eso si tengo la jubilación mínima”, comenzó Zulma Lobato sobre su situación económica y lo difícil que es alquilar.

Zulma Lobato en un difícil momento económico Foto: Archivo

Luego, la actriz se refirió a su actualidad laboral: “Yo vivo solo de la jubilación, artísticamente estoy censurada, cuando la rajaron a Anabela Ascar a mí me dejaron sin trabajo”. Teniendo en cuenta que ella ganó popularidad en el programa de dicha conductora.

“Hoy no hago nada, la saco a la perra tres o cuatro cuadras. Quiero que me depositen en mi CBU a ver si me puedo comprar una casa prefabricada, necesitaría 9 o 10 millones de pesos”, fue el pedido de Zulma para los televidentes.

“Me pone mal que si no consigo un lugar para vivir me tengo que ir a un geriátrico y ahí no puedo llevar a mi perra. Yo no soy tan grande para estar en un geriátrico, tengo 67, ¿qué voy a hacer entre viejos?”, expresó con preocupación. “Yo creo que me termino muriendo. Es más, si no consigo donde ir a vivir me quito la vida. Estoy siempre triste, apagada, con ganas de llorar, es como que estoy muerta en vida”, finalizó la actriz.