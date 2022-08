3 cosas que no sabías sobre Zulma Lobato

A pesar de que hace algunos años Zulma Lobato era una figura de renombre, ahora la artista se encuentra pasando un muy mal momento de su vida.

Pues, no solo sufre maltratos en la vía pública, sino que tampoco llega a fin de mes para cubrir sus gastos. Esto se debe a que dejó de trabajar en televisión hace varios meses y no consigue un trabajo digno para solventar sus gastos.

Dónde vive actualmente Zulma Lobato

Zulma Lobato decidió mudarse a Mar del Plata, donde su representante le ha conseguido presentaciones en distintos lugares. Pero, con este solo trabajo, la artista no llega a fin de mes y, por eso, decide repartir sus horas entre la ciudad balnearia y Munro, donde puede compartir residencia con algunas de sus amigas.

Zulma Lobato Foto: instagram

Pues, con sus pocos ingresos, Zulma no logra establecerse y, en consecuencia, se la pasa constantemente buscando un trabajo que la ayude a crecer económicamente. Aunque, lo cierto es que Lobato agradece en cierto punto la actualidad en la que se encuentra, ya que antes de hacerse conocida en todo el país atravesó los peores momentos de su vida.

Zulma Lobato en entrevista con Torchia en el 2021. (Captura de YouTube de Frente Britnificante)

Dónde vivía Zulma Lobato en Buenos Aires

Durante mucho tiempo vivió en Villa La Rana, uno de los barrios más peligrosos de la provincia de Buenos Aires, el cual está situado en Villa Ballester, partido de San Martín. Allí Lobato ejerció la prostitución y tenía que defenderse de los ataques de clientes que buscaban abusar de ella. Asimismo, según contó varias veces, se desempeñaba como cartonero intentando ganar plata con la reventa.

Cómo es el nombre real de Zulma Lobato

En muchas ocasiones sucede que los artistas se ponen un nombre artístico debido a que sus nombres reales suelen ser muy extensos o, quizás, difíciles de pronunciar. No obstante, en el caso de esta estrella, ella mantiene el mismo nombre. Durante una entrevista con Página 12 ella confesó: “Mi verdadero nombre es Zulma Nélida Dekleva, o sea, me llamo Zulma. No solamente como nombre artístico. Ese es mi nombre realmente”.

Es decir, con esto deja en evidencia que el único cambio que ha hecho en cuanto a sus apariciones en televisión es sobre su apellido. Pues, Lobato es mucho más sencillo que Dekleva y más fácil de pronunciar. Es más, gracias a la combinación del nombre, Zulma Lobato ha sido sencillo recordarla a lo largo de los años.