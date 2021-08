Luis Scola se retiró de la actividad profesional tras la derrota 97 a 59 de Argentina frente a Australia. Había debutado en la Selección en 1999. Con su salida ya no quedan jugadores de la Generación Dorada en el equipo nacional.

A falta de 51 segundos para el final del partido, Sergio Hernández lo reemplazó para que tenga su ovación. El partido se frenó y Luifa, dorado en Atenas 2004, fue despedido entre aplausos por todo el estadio. Incluso hizo poner de pie a todo el banco australiano, que le ofreció un gran reconocimiento.

“Intento siempre apartarme de estas situaciones, es un golpe bajo. Estaba esperando que termine el partido. No sé muy bien. Terminó, ya está. Estoy un poco golpeado emocionalmente”, expresó Scola al finalizar el encuentro, en diálogo con TyC Sports.

También se mostró impactado y emocionado por el reconocimiento recibido en Saitama en su salida y al término del partido. “Estamos todos viviendo una situación muy especial. Ver a los rivales, periodistas, árbitros... Me golpeó un poco. Intenté apartarme de todo este tiempo y se me vino todo de golpe. Intenté mantener la compostura lo más que pude. Me voy en paz”.

El saludo de Manu Ginóbili

Emanuel Ginóbili saludó a Luis Scola en Twitter al finalizar el encuentro entre Argentina y Australia. Jugaron juntos en la Selección Argentina entre 1999 y 2016, cuando el ex San Antonio Spurs decidió retirarse del equipo nacional.

Scola y Ginobili, dos estrellas del deporte argentino. Archivo

Su logro más destacado fue la medalla de oro en Atenas 2004, con una victoria memorable a Estados Unidos incluida. También consiguieron el bronce en Beijing 2008 venciendo a Lituania en el partido decisivo.

“Cuánta emoción en ese último aplauso!! Gracias por enseñarnos tanto en estos años y por liderar con el ejemplo siempre. Un lujazo de compañero. Aplaudo de pie!”, escribió el exjugador.