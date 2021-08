La Selección Argentina de vóley consiguió un histórico triunfo por 3 a 2 ante Italia y se metió en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los jugadores se mostraron muy emocionados tras el partido y pidieron ir por más.

“Todavía queda. No vinimos para llegar solamente a la semifinal, vinimos a lograr el sueño de metal. Hace mucho tiempo que venimos trabajando para este momento, para esta oportunidad”, señaló El Heredero.

Ezequiel Palacios, que se dobló el tobillo derecho en medio del segundo set, dijo que la actuación del equipo “fue una demostración de carácter”. “Pedí que no me sacaran, que me dejaran. Sentí que me explotaba el tobillo pero la pasión pudo más, no podía dejar el equipo en ese momento. Me tendrán que sacar muerto de la cancha si me quieren sacar”, remarcó.

Argentina pasó a semis en vóley. Agencia

Luciano De Cecco, de gran partido, opinó: “Se ganó porque jugamos bien al vóley, mantuvimos la cabeza fría pese a perder por más de 15 puntos el cuarto set y porque nos gusta sufrir”. “Es un sueño hecho realidad”, destacó.

El equipo italiano había ganado la medalla de plata en Río 2016 y podía presumirse que buscaría subirse al podio nuevamente. “Quizás estaban contentos por jugar contra nosotros”, dijo el armador argentino.

Sebastián Solé remarcó que “la unión representa este plantel”. “Hace tres meses estamos juntos y logramos algo que buscamos hace diez años: estar unidos en la cancha. Cada uno de los que está acá aporta lo suyo desde donde sea”, comentó el central. “Ahora tenemos dos chances, no sé qué pasará, por ahí las perdemos pero las vamos a tratar de disfrutar”, completó.

Cuándo y contra quién juega Argentina la semifinal

Argentina espera por el ganador de Polonia y Francia, a quien enfrentará el jueves 5 de agosto, a la una de la mañana o a las 9 de nuestro país.

Cabe aclarar que el equipo argentino venció a los franceses por 3 a 2 en la fase de grupos. A Polonia lo enfrentó en Río 2016, también en fase de grupos, con derrota 3 a 0.