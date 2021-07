Luego de la derrota de la Selección masculina de básquet en su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 frente a Eslovenia (118-100), Luis Scola no pudo disimular su malestar, que desafortunadamente recayó en Sofía Martínez, periodista de la TV Pública.

El momento incómodo protagonizado por el capitán y la trabajadora se hizo evidente, ya que Scola se mostró mal predispuesto y con pocas ganas de responderle durante la entrevista posterior al partido. Lo bueno del caso es que pudo reconocerlo y disculparse debidamente unas horas después.

Sofía Martínez se tomó con humor la situación, pero con un dejo de culpa por lo sucedido -aunque no tuviera por qué-, y escribió: “La dura derrota de Argentina en básquet y la mía con Luis Scola”, al compartir el video de la entrevista.

Los mensajes de Scola y Sofía Martínez. Instagram

Scola recogió el guante y le respondió la historia de Instgram, pidiéndole disculpas por lo acontecido. Fue la propia Sofía quien se encargó de compartir el mensaje del histórico deportista.

“Hola Sofía. Disculpá si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Hicimos todo mal ayer, incluidas las respuestas en la zona mixta”, le escribió.

Por su lado, Martínez le respondió y le pidió autorización para compartir el gesto con sus seguidores: “Luis te agradezco este mensaje, no tenías necesidad y tiene un valor enorme. Para mí fue 100% aprendizaje. Si me das tu ok lo pongo también en las historias. Pero como digas, realmente este es el final del cuento”, señaló.

Los mensajes de Scola y Sofía Martínez. Instagram

“Sé que no tenía necesidad, pero no me gustó como actué y quería decírtelo”, replicó Scola. Y agregó: “Si querés ponerlo no hay problema, a mí solo me interesaba decírtelo. Lo que sí hacelo extensivo a tu grupo de trabajo, ellos también estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura. Te mando un saludo y nos vemos pronto”.

Al compartir el hilo de la charla, la periodista sumó un comentario sobre la captura: “Te sobra altura en todos los sentidos. Gracias. Pase lo que pase en lo deportivo, tenemos como capitán a un fuera de serie”, concluyó.

Este jueves, a las 9 -hora de Argentina-, la Selección se enfrentará a España, actual campeón del mundo. Cabe mencionar que clasifican a cuartos de final los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros. La fase de grupos se cierra el 1° de agosto.