Hace pocos días se viralizó la imagen de una chica que se parece a la actriz estadounidense Jennifer Aniston. Se trata de Florencia Trossero, quien muy sorprendida por la situación y la repercusión que tuvo la foto, señaló: “Tengo un aire, no soy lo que salí en la foto”.

“No sé si fue la pose o qué, salí igual y no soy tan igual. Para mí es un halago que me hayan dicho eso, ¿para quién no? Fue impresionante, yo no lo podía creer cuando me llamaron mis amigas para decírmelo, fue algo que nunca te vas a imaginar”, expresó en diálogo con “Arriba argentinos” (El Trece).

La joven indicó que sus amigos hace tiempo le dicen que es muy parecida a la actriz. A su vez, contó que su exnovio se rió de la comparación.

“Cuando le dije una vez que me parecía, que me decían eso, se mató de la risa. Así que ahora le mandamos un besito”, dijo Trossero entre risas. Y agregó: “Si aparece un Brad Pitt estaría bárbaro, ya saben mi Instagram así que…”.

Florencia Trossero también confesó que no esperaba semejante repercusión al posteo de su amigo Leo, quien compartió la foto en sus redes sociales y recibió más de 165 mil reacciones.

“Yo creo que ni Leo cuando subió la foto se imaginó esto, creo que la subió más como chiste y no para tener la repercusión que tuvo”, apuntó.