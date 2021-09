Sergio Agüero sigue recuperándose de su dura lesión en Barcelona. Mientras tanto, aprovechó un tiempo libre para volver a aparecer por streaming con su amigo Ibai Llanos y tocaron varios temas: por qué no utilizará la 10 de Lionel Messi, la negociación del Real Madrid por Kylian Mbappé, su videoclip con Tini Stoessel y más.

Agüero estuvo en la casa de Ibai y se sumó a la transmisión en directo por Twitch. “Tenía ganas de hablar y divertirme un rato”, anunció.

“Me tenés podrido con Mbappé”, le dijo el delantero a Ibai, por sus constantes pedidos al Madrid para que fichen al francés.

“Todo el día rompiendo los h... con el Madrid, todo el día Mbappé, Mbappé, Mbappé. Me tenés podrido, todos los días. ¿Vino? Te querés matar”, tiró el Kun entre risas.

La salida de Messi del Barcelona dejó un hueco imposible de cubrir. También liberó el número 10 de las camisetas del plantel.

“No es porque no quería, sino que me pareció, más que nada por respeto a Leo”, contó sobre el episodio de negar la camiseta más pesada del Barça.

El videoclip que el Kun Agüero filmó con Tini Stoessel

Agüero participó del clip de “22″, uno de los temas más reconocidos de la joven cantante.

“Me gustó actuar pero es difícil... Yo ahí ya estaba re loco, me dejé llevar por la situación”, contó riéndose con su amigo Ibai.