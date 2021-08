Ricardo Bochini es una voz más que autorizada en Independiente. Habló sobre las chances que le ve a Sergio Agüero con su vuelta al club y fue contundente. “Si vuelve a Independiente con 37 años, no sirve”, aseguró.

El “Bocha” dio una entrevista para Súper Deportivo Radio de Villa Trinidad y estuvo sin pelos en la lengua. “Es difícil que Agüero vuelva. Lo que gana allá no puede ganarlo nunca acá. Si viene es para terminar su carrera, y eso es para más adelante. Será difícil porque cuando vienen muy grandes los jugadores ya no rinden. Para volver podría haber sido en este momento, pero no me lo imagino”, comenzó con su hipótesis.

“Si vuelve con 37 años ya no es el mismo y no le serviría a Independiente. Con 35 años podría volver y podría tener dos años buenos en el club. Que vuelva con 35 y no con 37, porque no serviría”, sentenció Bochini.

Los 33 años del Kun y sus últimas lesiones recientes fueron determinantes en el argumento del máximo ídolo de Independiente.

Cómo ve Ricardo Bochini al Independiente de Julio César Falcioni

“Falcioni cambió porque se dio cuenta que cuando Independiente ganó algo fue siendo protagonista. En este fútbol actual, que es mediocre y no tiene jugadores de jerarquía, Independiente puede pelear el campeonato y ganarlo”, comentó sobre el nivel actual del “Rojo”.

También dio su opinión sobre el próximo compromiso de Independiente: el River de Marcelo Gallardo.

“A River hay que jugarle a ganar, hay que ir a ganarle. River tiene fallas atrás y muchos suplentes. Independiente no tiene que cambiar la manera de jugar, porque si va y cambia, te hacen un gol y después no lo empatás más y te ganan 1-0. Tiene que ir con la intención de ir a hacer un gol. Tiene que salir a ganar y además River no es nada, porque le faltan jugadores de selección”, dijo.

“Nombre por nombre, Independiente tiene mejor equipo River para este domingo. Tiene que ganar ese partido para seguir prendido”, declaró.

Independiente visitará el Monumental este domingo, a las 21.15.