Se filtró un íntimo video de Sasha Ferro con un jugador de Independiente y el escándalo es total: por qué lo comparan con Mauro Icardi.

Mientras el plantel de Independiente disfruta de un receso previo al arranque de la pretemporada, Diego Tarzia acaparó la atención por motivos que van más allá de lo deportivo. El futbolista fue grabado en una playa de Brasil en compañía de Sasha Ferro, reconocida influencer argentina con millones de seguidores, y el video no tardó en volverse viral en redes sociales.

No es la primera vez que se relaciona sentimentalmente a Tarzia con Ferro. Ya en octubre del año pasado, ambos habían compartido una fiesta en un yate junto a otros jugadores del club. Aquel episodio no pasó desapercibido y generó malestar entre los dirigentes, ya que coincidía con un momento complicado para el equipo en términos futbolísticos.

Ahora, con Independiente atravesando un presente más prometedor tras meterse en las semifinales del Torneo Apertura 2025, la atención mediática volvió a centrarse en la vida personal de Diego Tarzia. El revuelo por las imágenes junto a Sasha Ferro generó una ola de comentarios y especulaciones entre los hinchas y usuarios en redes sociales, que debatieron sobre la exposición del delantero en un momento clave para el equipo.

Entre los comentarios sobre la nueva pareja, se destacaron los siguientes: “El único que se creyó este ‘romance’ fue Moski. QEPD”, “Pero ¿Tarzia no era amigo de Mernuel? O sea re conoce a Moski, no tiene sentido, ¿no? Qué increíble, es un Icardi” y “Pero ¿Tarzia no se movía a Bri Marcos también? que buenas amigas, gatos monteses“.

Por qué lo acusan a Diego Tarzia de “Icardi”

Cabe destacar que, cuando sucedió el disturbio del llamado “yategate”, Sasha Ferro rompió el silencio con un fuerte descargo en sus redes sociales, donde apuntó contra las críticas y el escrutinio que recibió por su presencia en el evento. “El simple hecho de compartir la cubierta de un barco junto a estas personas me puso en el ojo de la tormenta, una tormenta de misoginia, de opiniones cargadas de mentiras, de acusaciones irreproducibles que nada tienen que ver con mi vida, pero sobre todo con los tiempos de derecho ganado por nosotras, las mujeres”, escribió la influencer, dejando en claro su malestar por la exposición mediática.

Además, un dato que no pasó desapercibido para los internautas es que, antes de ser vinculada sentimentalmente con Diego Tarzia, Sasha mantenía una relación romántica con Moski, un popular streamer que, curiosamente, también es amigo del futbolista. Esta conexión desató una ola de comentarios y memes en X (ex Twitter), donde muchos usuarios compararon la situación con la historia de Mauro Icardi y lo apodaron directamente con su nombre, sugiriendo una supuesta “traición” en el círculo íntimo del delantero. La historia, sin dudas, sigue generando repercusiones dentro y fuera de la cancha.

Moski y Sasha Ferro.

Por el momento, tanto Diego Tarzia como Sasha Ferro optaron por el silencio y no emitieron comentarios públicos sobre la situación. En cuanto al plano deportivo, el delantero tiene previsto reincorporarse a los entrenamientos el próximo 12 de junio, fecha en la que comenzará oficialmente la pretemporada de cara al segundo semestre del año.