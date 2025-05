La Joaqui no para de romperla. Ya sea arriba del escenario, en el estudio o en redes, siempre deja su huella. Tiene esa mezcla de talento, actitud y estilo que la hace única, y por algo se ganó su lugar entre las artistas más destacadas de la música argentina. En Instagram o TikTok es igual de poderosa: marca tendencia, hace lo que quiere y se reinventa todo el tiempo.

La Joaqui eligió su mejor lencería en una producción de fotos que levantó la temperatura

En esta oportunidad, la artista enamoró a sus fans con una producción de fotos que levantó la temperatura de las redes. En las imágenes, se la puede ver posando desde la cama con distintas piezas de lencería y, en algunas de ellas, acompañada por su amiga Sasha Ferro.

La Joaqui eligió su mejor lencería en una producción de fotos que levantó la temperatura

“Con un r15 pensando en r8”, escribió la artista en el epígrafe de la publicación, en la que se la puede ver con corset de encaje en color cherry y otro en blanco. La publicación no tardó en conseguir miles de likes y comentarios, entre ellos el de Luck Ra, que no perdió la oportunidad de decicarle un piropo: “Algún día me vas a dar algo, te juro”, le escribió.

La Joaqui eligió su mejor lencería en una producción de fotos que levantó la temperatura

La Joaqui mostró en un video para la revista Vogue sus secretos de belleza

La Joaqui se animó a mostrar su rutina de belleza en un video exclusivo para la revista Vogue y sorprendió con algunos tips súper fáciles de incorporar. “Es algo que hago todas las mañanas, siento que me deja la piel más linda”, dijo la cantante mientras compartía uno de sus secretos mejor guardados: el hielo en la cara apenas se despierta. Según explicó, se lo pasa rápido por todo el rostro para evitar que queme, y asegura que ese truquito le deja una piel de porcelana.

Después de ese paso, se seca con golpecitos suaves –nada de frotar fuerte, porque no quiere arrugar la piel– y sigue con sus infaltables parches para las ojeras, ideales para disimular el cansancio. Para cerrar su rutina, La Joaqui aplica serum y una buena crema hidratante.