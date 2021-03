En el marco de la absolución que resolvió la Justicia en la mañana de este martes, sobre la causa que acusaba al excura Carlos Eduardo José, de 62 años, de haber abusado sexualmente a una alumna del colegio parroquial que dirigía en la localidad bonaerense de Caseros durante nueve años, habló Mailín Gobbo, una de las víctimas, y contó cómo enfrenta la situación actual.

“Todavía no caigo. Nunca pensé que se iba a ir libre de la sala. Empecé a los gritos, no pude entender cómo los jueces actuaron así. No solamente para conmigo, sino para con chicas que hasta el momento no se han animado a hablar”, comenzó relatando Mailín Gobbo en diálogo con TN.

Mailín denunció que Carlos Eduardo José abusó de ella desde sus 12 años hasta que cumplió 21, y tuvo que vivir durante años yendo a terapia para superar la violencia que ejercieron sobre ella. Para la Justicia, la causa prescribió, por lo que el excura quedó libre.

“Les pedí a los abogados de él que me miren a la cara y que me digan cómo pueden defender a un pedófilo. Lo tuve al frente pero lo sacaron rápido de la sala. Cada vez que podía me sentaba frente a él tratando de que abriera sus ojos”, reveló la joven entre lágrimas y fortaleza.

Sobre la declaración de Carlos Eduardo José, la joven contó que “Él no negó cuando la fiscalía le hacía las preguntas pero no quiso responder. Solo habló sobre su buena accionar en la comunidad”.

Mailín contó que sus sentimientos son de enojo, angustia y desilusión para con la Justicia. “Los delitos, las secuelas y los traumas no prescriben”. Y sostuvo que hoy en la corte “No hay empatía, no escuchan y no sienten lo que le pasa a la otra personas”. Y sobre esto, agregó: “La Justicia tiene que cambiar”.

Finalmente, en la entrevista aseguró que ella no se siente victimizada por el hecho, sino más bien, asegura que parte del proceso de superación de es hablarlo.