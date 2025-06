Denunció el abuso de su hija en un jardín de infantes en Córdoba: “Nunca me imaginé...”

Una madre denunció el abuso de su hija en un jardín de infantes de la provincia de Córdoba. Según expuso a través de los medios de comunicación y los documentos presentados ante la Justicia, el hecho ocurrió en la localidad de Malvinas Argentinas.

Denunció el abuso de su hija en un jardín de infantes en Córdoba

La mujer rompió el silencio este martes 17 de junio y contó que su pequeña empezó en esta institución educativa en 2025. “Ella estaba muy entusiasmada por iniciar el jardín. Los primeros dos días la dejé y estaba feliz”, contextualizó, en diálogo con El Doce.

Pero cuando la llevó el tercer día de clases ya notó un cambio en su comportamiento. “No quería entrar, empezó a temblar cuando la puerta se abrió. Me abrazó, me pidió que la alce y le pregunté qué pasaba y me decía ´vamos, vamos, vamos´“, expresó.

“Vi que otros niños estaban llorando y no me pareció rara su reacción porque pensé que era de la adaptación”, explicó. Pero la noche del 16 de mayo se enteró del horror y lo que su hija sufrió.

La menor estaba jugando con sus muñecas y recreó una escena en la que una persona de la institución dejó salir a todos los alumnos al patio para el recreo. Pero ella había sido privada de ese derecho.

“Nunca me imaginé...”: el duro relato de la madre que denunció el abuso de su hija en Córdoba

“Le pregunté por qué no la habían dejado salir...nunca en la vida me imaginé que mi hija me iba a mostrar todo lo que esta persona le hizo”, dijo entre lágrimas la madre que ya realizó las denuncias en las dependencias correspondientes de la provincia de Córdoba.

“Fue difícil al principio la verdad. Tuve que ser yo quien recibió toda la información de lo que a ella le pasaba. Ella está dentro de todo contenida y se siente protegida, pero busca estar en mis brazos todo el tiempo”, cerró.

Según el testimonio de la madre, el abuso habría ocurrido el jueves 15 de mayo y la persona que lo realizó no se encuentra detenida. Ahora, las autoridades provinciales trabajan en el caso.