El excura Carlos Eduardo José, de 62 años, fue absuelto este martes en el juicio al que llegó acusado de haber abusado sexualmente de una alumna del colegio parroquial que dirigía en la localidad bonaerense de Caseros durante nueve años.

Mailín Gobbo denunció que Carlos Eduardo José abusó de ella desde sus 12 años hasta que cumplió 21. Según la Justicia, prescribió la causa contra el excura, que tenía prisión preventiva desde el 2017.

“Los abogados y los jueces son cómplices de un pedófilo. Él sale y vuelve a abusar. A mi ya me abusó y no me va a volver a abusar, pero se lo va a hacer a otros nenas”, dijo Gobbo, minutos después de conocer el fallo del Tribunal Oral Criminal número 2 de San Martín.

El abogado de la joven, Héctor Silveira, también criticó el fallo. “Es una vergüenza. Se amparan detrás de la prescripción. Nunca se negaron los hechos”, aseguró el letrado.

“En la Provincia de Buenos Aires somos parias. Acá a 25 cuadras, en la Ciudad, tenés un fallo que te protege, pero acá somos parias. Prescripción”, agregó.

En tanto, otras dos víctimas aguardan la decisión de la Suprema Corte bonaerense para poder impulsar sus propios procesos.