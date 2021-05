El periodista Flavio Azzaro volvió a repetir su teoría de que River arregló su partido contra Independiente Santa Fe en el que atajó con Enzo Pérez y jugó con algunos juveniles, producto del estallido interno de casos de coronavirus en el plantel.

En aquel partido, el “Millonario” ganó cómodamente por 2 a 1 ante un conjunto colombiano pasivo. Las palabras del comunicador llegaron a través de su canal de Youtube, después de que los de Núñez consiguieron su pase a octavos de final este martes por la noche, ya que finalizaron segundos en el Grupo D.

River cayó 3 a 1 en el Monumental contra Fluminense, pero se aseguró su boleto a la siguiente instancia gracias al empate 0 a 0 entre Junior e Independiente Santa Fe. En ese cotejo, el equipo de Teófilo Gutiérrez no pudo ganar, ya que su rival evitó dos goles en la línea.

River cayó contra Fluminense, pero pasó a octavos de final de la Copa Libertadores. Marcelo Endelli | Conmebol

“Decían que era un loco. Hoy lo decían todos. Independiente Santa Fe puede jugar mal, puede ser peores que ese equipo que puso River incluso con jugadores juveniles, suplentes… Pero no fueron al frente. Hoy quedó demostrado. Hoy fueron al frente”, comenzó Azzaro.

Y continuó: “¿Sabés cómo te das cuenta? En cuando no querés que te hagan un gol. En cómo corrían hasta la línea, en cómo la despejaban, en cómo corrieron hasta el final. Gente, no es la primera vez en la historia que esto sucede. Esto ya pasó miles de veces. Independiente Santa Fe sabía que no estaba para ganar esta copa”.

“Entonces, algunos de los muchachos entendieron a la perfección. Y hoy fue el combo. Se compró el combo. No digo que entran todos en ese combo. Pero sí, gente. Sí, pasa. En el fútbol pasa y pasó”, sentenció el periodista deportivo.

“River compró el combo completo. ‘Algunos muchachitos contra nosotros regulan y contra Junior dejan la vida’. Es más viejo que la ventosa. Pasó un millón de veces. Por eso decía”, insistió.

Flavio Azzaro insistió con su teoría. (Foto: Instagram)

Y añadió: “Los de River lo van a vender como que fue heroico. Pero la realidad es que, más allá de que atajó Enzo Pérez, que River dejó todo, que fue para adelante, corrió… Que es lo que tiene que hacer en la cancha. Que es lo que ustedes, los hinchas, piden. ‘Tenemos que tener peso. No nos tienen que cag…’. Y bueno. River tiene eso. Sabe dónde se juegan los partidos. A veces. Otras veces no tanto”.

Por último, concluyó: “Pero fue muy obvio. Lo acabamos de confirmar. Y lo van a hablar todos. Pero en este canal se enteraron primeros. En este canal fuimos los primeros que dijimos ‘¿A mí me van a hacer creer que Independiente Santa Fe puede jugar así contra un arquero jugador?’ ¿Vieron cómo jugó hoy? ¿Vieron cómo jugaron hasta el final? Gente, por favor, no me hagan enojar. Vamos a reirnos. Si fue obvio”.

River clasificó segundo por tercera vez en el ciclo Gallardo

Después de los resultados de este martes, River accedió a los octavos de final en el segundo lugar de su grupo en la Copa Libertadores. Esto no es la primera vez que ocurre en el ciclo de Marcelo Gallardo. Y el pasado le trae recuerdos al “Millonario” que esperan que se repitan.

Marcelo Gallardo sueña con otra final en la Copa Libertadores. (AP) AP | La Voz

Es que en 2015 finalizó en el segundo escalón de su zona, detrás de Tigres. Fue justamente contra los mexicanos que se enfrentaron en la final y los derrotaron. En 2019, a su vez, miró desde abajo a Inter de Porto Alegre. Más tarde, llegó al partido decisivo frente a Flamengo, donde no pudo coronarse.

Si bien no levantaron el trofeo, los hinchas seguramente querrán que se repita y tener una revancha en otra eventual final de la Libertadores. ¿Se les dará en esta edición? Se verá...