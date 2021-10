Después de un año y medio de sesiones virtuales por la pandemia, el Senado volvió a sesionar este miércoles de forma presencial al recinto y fue precisamente en este primer encuentro que el senador Esteban Bullrich, que padece ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), recibió un cálido aplauso de sus pares.

El encargado de distinguirlo fue José Mayans, quien resaltó durante su discurso la presencia en el recinto de Bullrich, que padece una enfermedad que provoca trastornos en el habla. “Me alegra mucho verlo a Bullrich con nosotros. Está pasando un momento duro pero evidentemente tiene fuerza de espíritu, por eso está acá con nosotros”, destacó el formoseño y se desató un aplauso en el recinto, al que incluso se sumó Cristina Kirchner.

Visiblemente emocionado, el senador agradeció el homenaje desde su banca.

En cuanto a la sesión, en su primer encuentro presencial en 19 meses, el Senado aprobó por unanimidad una declaración de rechazo al decreto firmado por el gobierno chileno que avanzó sobre los límites de la plataforma continental argentina, avalados por Naciones Unidas y consagrados por ley el año pasado.

La salud de Esteban Bullrich

Esteban Bullrich reveló en abril reveló que padecía ELA. A partir de allí se lo vio muy enfocado en hacer grandes esfuerzos por mantener su vida con la mayor normalidad posible más allá de la enfermedad.

“Al principio me angustié muchísimo, pensaba en todo lo que me iba a perder. Cuando te dan un diagnóstico así, con una expectativa de vida tan corta, automáticamente pensás en todo lo que no vas a poder hacer”, dijo semanas atrás Bullrich a Clarín en una entrevista.

Y agregó: “Pude salir rápido de ahí, me concentré en todo lo que sí puedo hacer, que todavía es un montón. Hay días que me cuesta más que otros, pero te diría que una de las cosas que me produjo el diagnóstico es afinarme el foco. Tengo muy claro lo que quiero hacer y cómo me tengo que organizar. Hoy mi referencia es Jesús y el apoyo del abrazo de la Virgen. Y, por supuesto, María Eugenia (su esposa)”.

En la actualidad dedica parte de su tiempo a la creación de un centro para pacientes con ELA en el país.