Esteban Bullrich y su apoyo a Milei en el balotaje: “Comparto con Patricia Bullrich y Mauricio Macri que no podemos quedarnos de brazos cruzados”

A 20 días del balotaje, el exsenador de Juntos por el Cambio (JxC), Esteban Bullrich, salió a respaldar al líder de La Libertad Avanza (LLA) y candidato a presidente, Javier Milei.

Al mismo tiempo, criticó la interna de JxC. Y apoyó a Macri por su respaldo a Milei. A través de su cuenta de Twitter, escribió: “Comparto con Patricia Bullrich y Mauricio Macri que no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se consolida una nueva versión del viejo proyecto político de siempre, que sólo busca perpetuarse en el poder a costa de más hambre, pobreza y destrucción para los argentinos”.

Javier Milei y Mauricio Macri Foto: web

Y agregó: “Hoy la alternativa a eso es una sola”, aunque remarcó: “Creo también que el momento que vivimos exige de nosotros una enorme prudencia”.

“Los discursos encendidos y los agravios personales entre dirigentes de la oposición, por asumir diferentes posiciones (todas respetables), deben terminar”, reflexionó.

“Más temprano que tarde, esta Argentina doliente volverá a convocarnos en su defensa. Depende de nosotros que los egos y rencores personales no se interpongan en esa misión, que es la única lucha en la que ninguno es prescindible”, finalizó.

Macri: “Los argentinos decidieron que el que representaba el cambio de acá en adelante es Javier Milei”

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, se presentó este domingo en el programa del periodista Jorge Lanata, PPT (eltrece) y habló sobre su parecer de cara al balotaje.

“Tal vez la interna nos perjudicó mucho y permitió que la representación del cambio quedase más visualizada por Javier Milei”, explicó el expresidente.

“63% de la gente dijo ‘queremos un cambio profundo’ (en referencia a los resultados de las elecciones generales donde se suman los votos de Javier Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti)”.

Y agregó: “Tenemos que hacer un acto de humildad de decir ‘cometimos una cantidad de errores que llevaron a que, especialmente los jóvenes, hayan decidido que el que representaba el cambio de acá en adelante es Javier Milei”, sentenció.

Macri en un momento de la entrevista, y cuando estaba haciendo alusión a que el “cambio lo representa Javier Milei de acá en más”, también hizo mención a su ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC).

“Como hizo Patricia Bullrich con mucha humildad se reconcilió, después de agravios personales graves, y dijo ‘yo quiero como decir que nosotros estamos con el cambio’, con nuestras diferencias, porque no es que nos hicimos libertarios”, explicó el expresidente.

Mauricio Macri en el programa PPT de Jorge Lanata. Foto: Twitter

En el momento en el que Lanata le preguntó “¿por qué perdieron?”, Macri respondió: “Hay muchas teorías: porque no fui candidato, o porque dije tarde que no lo iba a ser, o porque lo dije muy temprano y por eso hubo una interna muy violenta”. Y agregó: “Y otros dicen que fue porque no bajé unilateralmente que debía haber un solo candidato”.