Tras la salida de Lionel Messi del Barcelona gran parte del mundo está en shock, una de las periodista más influyentes de España, Cristina Cubero Alcalde, indicó que para ella el futbolista argentino provocó la situación de crisis, forzó su salida del club y no tuvo gestos que le hicieran creer a la institución que quería quedarse.

“En Barcelona estamos en estado de shock. Realmente Leo Messi venía a la ciudad tras sus vacaciones en Ibiza para firmar su nuevo contrato y nos hemos encontrado con la bomba de que no continúa”, señaló la periodista y directora de Relaciones Externas del diario Mundo Deportivo.

Lionel Messi

Cubero sostuvo, en declaraciones a radio La Red, que lo ocurrido con Messi fue “totalmente impensado”, y puntualizó que: “si realmente hubiese habido una voluntad expresa de parte de los Messi de continuar en el Barcelona sin ningún problema, quizá se podría haber firmado antes del 30 de junio para que no tuviesen el caos del fair play financiero”.

La periodista que trabaja en el diario Mundo Deportivo desde 1987 recordó que “esto no es una renovación de contrato sino uno nuevo. Entonces no se puede incluir a Leo Messi como nuevo jugador. En el entorno de Messi había la percepción de que el Barcelona no estaba creando un equipo realmente competitivo como pedían ellos, además de la complicada situación económica”.

“Por todo eso es que se ha cerrado de forma lamentable la historia de Messi en Barcelona”, explicó Cubero quien señaló que “la Liga está vendida por los próximos tres años, por eso realmente no afecta que Messi no esté, pero es obvio que para el campeonato es una pérdida incalculable porque todo el mundo quería ver a Messi jugando”.

En este marco, la periodista declaró: “Leo Messi tiene 34 años y es cierto que tarde o temprano se tenía que marchar. La lástima es que sea de esta forma tan traumática”.

“Messi eclipsa todo en positivo, pero también en negativo, porque es un adiós triste. ¿Cómo puede ser que la historia de Leo Messi en el Barça termine con un comunicado del club diciendo que no puede inscribir al jugador por el fair play financiero? Es una cosa ridícula que hayamos llegado a este momento”, añadió.

Cristina Cubero culpó a Messi de su salida del Barcelona (@criscuberoalcalde)

“¿Por qué no renovó Messi antes del 30 de junio? Se habría evitado todo este lío. Es más, yo si fuera Leo Messi diría: ‘Señores del Barça, me han dado tanto que voy a jugar este año y el próximo gratis. Porque tengo tanto dinero en el banco, soy tan rico, tengo tantos contrato publicitarios que me pagan el doble de lo que me paga el Barça, que yo jugaría gratis’. Así no habría problemas de fair play financiero”, planteó Cubero.

Al respecto, detalló que “de esta historia nos faltan conocer muchos detalles, hay que ver cuánto se tensaron las cuerdas en estas negociaciones y quién ha hecho más realmente para que esto avance. Llevamos un año de vodevil con Leo Messi en el Barça desde aquel burofax contra el club diciendo que se marchaba, que fue como una puñalada para todo el barcelonismo... Nadie podía pensar que el jugador más grande de la historia iba a enviar eso. Este año todo esto ha sido un desamor”.

“No ha habido una sola declaración diciendo que el dinero no importa, un Messi diciendo ‘señores, el dinero no me importa, amo a este club, me han dado tanto, me convirtieron seis veces en el mejor del mundo, me han dado millones que no podré gastar en 25 vidas, por eso el dinero no será un problema porque me quiero quedar’. Eso no ha existido y es lamentable decirlo y reflejarlo en palabras porque duele, pero es verdad que esa complicidad no ha existido”, sentenció Cubero.

Para finalizar, la periodista expresó: “Todavía pueden pasar muchas cosas, pero no culpemos a La Liga, las reglas son iguales para todos y si Messi hubiese arreglado antes del 30 de junio todo esto no hubiera pasado”.