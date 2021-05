El expresidente Mauricio Macri contó que había recibido la vacuna contra el coronavirus, y generó revuelo. Macri se vacunó en una farmacia en Estados Unidos, adonde viajó la semana pasada.

El expresidente estuvo en Miami, donde participó de un seminario sobre “Defensa de la Democracia en las Américas” organizado por el Interamerican Institute for Democracy, y aprovechó la ocasión para colocarse la vacuna monodosis de Johnson & Johnson.

El ex Presidente llama a reunión para este miércoles a la tropa local.

“Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, escribió en su perfil de Facebook.

Según contaron desde su entorno, a Clarín, fue el miércoles pasado, cuando Macri visitó una farmacia para hacer algunas compras, y se encontró con que allí aplicaban vacunas. “Hizo la cola y cuando le tocó el turno se vacunó. Fue un trámite muy sencillo”, dijeron.

Y añadieron que el expresidente no experimentó molestias ni síntomas post-vacunación, como puede ocurrir a algunas personas. Clarín también indicó que la esposa de Macri, Juliana Awada, no viajó con él, y no se inmunizó aún.

Macri tiene 62 años y domicilios en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Por su edad, en ambos distritos ya entraría en el esquema de vacunación.

Tuit de Mauricio Macri

La noticias de Macri generó revuelo ya que, en febrero, el exmandatario había anunciado públicamente que no se aplicaría la vacuna hasta que “el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”.

El populismo en Argentina

En la publicación de redes, Macri aprovechó para cuestionar la política de la pandemia del oficialismo. “Recordemos que la Argentina podría haber tenido a su disposición millones de vacunas que no supo negociar. Son tiempos complicados para la Argentina y la región. La pandemia expuso la voluntad de muchos gobiernos de manipular el sistema para buscar la impunidad y perpetuarse en el poder (generalmente ambas cosas vienen juntas). Tenemos que estar atentos, defender a la Justicia y no darnos por vencidos, ante nada”, escribió.

Y agregó: “Soy muy optimista de que estos gobiernos (populistas), incluso el nuestro, son estertores que no prosperarán, pronto quedarán en el recuerdo por haber expandido la pobreza y la injusticia”.

Sobre eso ya se había expresado durante el seminario, donde habló del populismo en la región. “Azota a nuestro país y al continente. Cercena la libertad de expresión, ataca la independencia del poder judicial y se proclama como defensor del pueblo para justificar todo tipo de atropellos”, sostuvo.

En un breve discurso, Macri dijo que quería hablar de tres desafíos actuales: de la “disrupción tecnológica inédita en la humanidad, creado con la inteligencia artificial”; del “surgimiento de las autocracias que vienen a disputar el lugar y el poder a las democracias”; y del “populismo, que azota el continente y mi país”.

“El proceso ahora es de dirigentes que ganan elecciones y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, a cercenar la libertad de expresión, a atacar la libertad de expresión, la independencia judicial, proclamándose los defensores del pueblo y de esa manera justiciar todo tipo de atropellos”, dijo.

Y sostuvo que en la Argentina se persigue a jueces “a mi familia y a mí”. “El año pasado dije que el coronavirus era menos peligroso que el populismo. Ahora digo que han encontrado una combinación aún más peligrosa: que es el populismo conduciendo una crisis sanitaria”, remarcó.