Santiago “Chano” Moreno Charpentier (39) se presentó ante la Oficina de Extracción de Datos Forenses de la localidad bonaerense de Campana para aportar los datos necesarios y permitirle a la justicia el acceso a su teléfono celular. El dispositivo fue secuestrado el 25 de julio cuando fue baleado por un policía en el momento que el cantante intentó defenderse con un cuchillo ante un presunto brote psicótico.

El músico que se encuentra en plena recuperación por su adicción a las drogas en un centro terapéutico en Boulogne, tras su salida de la fiscalía detalló: “Estoy en una comunidad terapéutica, me despierto muy temprano, trabajo los límites. Tengo mi espacio para componer, hago grupos, mucha educación emocional, sentimental y de vuelta trabajando con mis limites fundamentalmente”.

También aprovechó a saludar a sus fanáticos para agradecerles. “Quería agradecerle a mucha gente que me hizo llegar sus saludos. No tengo contacto con el mundo exterior y no voy a tener tiempo en agradecer a toda la gente que se preocupó”.

En relación al triste episodio que vivió a mediados de julio y por el que terminó luchando por su vida, dijo: “No me acuerdo mucho. Me estoy recuperando. Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mama por la situación, por una tocada de fondo más en mi vida que espero que ahora sea la ultima”.

Cómo sigue la causa

El exlíder de Tan Biónica entregó la clave de su Iphone con el fin de que se le realice una pericia del contenido del mismo. Además, se analizarán los videos de las cámaras de seguridad de su domicilio, ubicado en el barrio privado Parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz.

La semana que viene está previsto que se realice una nueva reunión para continuar con la evaluación del estado psíquico en el que se encontraba Moreno Charpentier la noche del 25 de julio último.

Quien tiene todas las pruebas para resolver la situación procesal del policía que lo agredió es el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana.