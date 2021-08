Chano Moreno Charpentier grabó un video desde el Sanatorio Otamendi, donde estuvo internado por dos semanas desde que recibió un balazo durante un confuso episodio en Exaltación de la Cruz.

“Hola, queridos amigos. Soy Chano, desde el hospital Otamendi, el lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel, médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca me trataron en un hospital en mi vida”.

“Quiero agradecer fundamentalmente a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas. Ésta no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar”.

“Y tengo que curar mi adicción a las drogas así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento, donde necesito muchísimo respecto no solo por mi sino por los compañeros que necesitan del silencio para poder seguir con el tratamiento de su enfermedad de adicción”.

“Quiero agradecer a sus fans por las demostraciones de afecto. Ante cada uno de los momentos difíciles que tuve me puse a leer sus declaraciones de amor eterno. Yo también estoy para ustedes y los amo para siempre. No podemos vernos hoy pero quería mandarles este mensaje y decirles que estoy feliz porque confío en que lo mejor está por venir”.

Las imágenes fueron publicadas por su familia y difundidas a través de Télam.