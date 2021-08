Durante el mediodía de este jueves, la madre, el tío y el padrastro de Santiago “Chano” Carpentier declararán ante el fiscal que investiga las circunstancias en las que el músico fue baleado en el abdomen por un policía bonaerense al que presuntamente intentó apuñalar mientras estaba bajo un aparente brote psicótico en su casa de Exaltación de la Cruz.

La declaración testimonial de Marina y Esteban Charpentier, madre y tío de “Chano”, y del esposo de la mujer, Oscar José Ottonello, se llevará a cabo de manera presencial, frente al fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana.

Marina Charpentier Google

Este jueves será la primera vez que Marina Charpentier, la madre del exlíder de Tan Biónica, declare ante el fiscal de la causa, con quien “mantuvo diálogo fluido” desde que comenzó a trabajar en el caso el martes de la semana pasada. El padrastro de Chano, Ottonello ampliará ante Zocca el testimonio que brindó el día del hecho -ocurrido el 25 de julio- ante efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

Hasta el momento el fiscal le tomó declaración testimonial al médico psiquiatra, uno de los médicos de la obra social del músico, y a los dos policías compañeros de Facundo Nahuel Amendolara, quien está imputado e investigado por ser quien efectuó el disparo.

Un investigador informó que las prendas que vestía el músico al momento de ser baleado y el arma reglamentaria de Amendolara ya fueron enviadas a la sede de la Procuración Bonaerense de Lomas de Zamora para ser peritadas con el fin de establecer la distancia del disparo que recibió el músico. Allí también será peritado el proyectil y la vaina calibre 9 milímetros hallada en la escena del hecho, aunque para los investigadores “no hay dudas” de que el policía Amendolara fue quien disparó.

El fiscal Zocca buscará establecer principalmente mediante diversas pruebas si Amendolara tiró hacia el músico en una situación donde realmente su vida corría peligro o no. No obstante, las pericias aún no tienen la fecha establecida para su realización.

Caso Chano: el fiscal realiza una pericia clave en la casa del músico. (Captura TV)

El músico fue baleado ocurrió la noche del 25 de julio último en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de su madre, llegó un equipo médico con intenciones de internar a “Chano”, quien estaba bajo un cuadro de exaltación.

Ante esta situación, de acuerdo con los testigos, el exlíder de la banda Tan Biónica se violentó, primero atacó a su madre y presuntamente quiso apuñalar a Amendolara, quien le disparó. El artista resultó afectado en uno de sus riñones, el páncreas y el bazo, está internado hace 10 días en el sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta.

Por el hecho está imputado el oficial Amendolara del delito de “lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial”, delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.

Con información de Télam.