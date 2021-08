Jorge Lanata comenzó su programa del domingo dedicándole unas palabras al músico “Chano” Moreno Charpentier y a su familia, que la semana pasada atravesaron duros momentos después de que él fuera baleado por un policía para reducirlo, durante una aparente crisis nerviosa.

“El programa de hoy está dedicado a Chano, a Bambi y a Marina Charpentier. Incluyo a su madre y su hermano porque cuando alguien se enferma, se enferma el grupo o al menos sufre las consecuencias. Pero antes de hablar de lo obvio digamos de quién estamos hablando”, arrancó diciendo el periodista.

Y siguió: “Chano es un músico muy talentoso, un gran poeta. Ustedes se deben imaginar que el mundo es difícil para los poetas. Duele el mundo y duele uno. Esta semana la tele se llenó de psicólogos, psiquiatras, analistas y verseros de todo tipo opinando sobre un caso que nunca pudieron analizar personalmente. Se diagnosticó de inmediato un brote psicótico sin saber de qué se trataba. No es lo mismo un brote psicótico que una crisis de abstinencia o, al revés, que una sobredosis”.

“La policía, con habilidad, cooptó el relato en la mayoría de los medios: Chano había querido matar a su mamá con un cuchillo y ellos acudieron en ayuda. No fue así. Marina llamó a OSDE, que envió un psiquiatra y luego fue el psiquiatra quien llamó a la policía. (Sergio) Berni fue todavía más inteligente: desvió toda la conversación al asunto de las Taser”, analizó Lanata.

Y agregó: “Para terminar con el tema de las Taser: la Ciudad puede comprarlas cuando quiera y la Provincia, de hecho, tiene en grupos especiales. O sea: si no hay Taser es porque no las compran. Está todo tan hecho mierda que, a veces, hay que aclarar cosas obvias: un enfermo y un delincuente no son lo mismo. La policía no le puede disparar a un enfermo. Tiene que estar capacitada para reducirlo. Para eso estudian. Para eso les pagamos los estudios”.

“La policía británica trabajó décadas sin armas. Con una tonfa. Y había delincuentes en Gran Bretaña. Recién incorporaron armas cuando apareció el terrorismo. Como siempre pasa, hay un vacío legal. La ley de salud mental es una porquería y no hay ningún capitulo sobre adicciones. Es un delirio que en estos casos intervenga la policía. Debería haber un cuerpo especial, desarmado, que dependiera del Ministerio de Salud. Porque es un enfermo, no un delincuente”.

“Chano está mejor, pero le va a costar salir. No lo mataron de casualidad. Me contaron que hace dos días, cuando se despertó, pidió un pucho y escuchar mi programa de radio. Como los hijos son siempre mejores que los padres, yo quería cerrar con lo mejor que leí esta semana sobre Chano. Fue un mensaje que le envío mi hija Bárbara por Instagram. Decía así: ‘No dejen de ayudar a la gente que quieren, aunque sientan que nada es suficiente. Y nunca corten el teléfono sin contestar, ‘yo también te quiero’. Y vos Chano, despertate rápido que tenemos que volver a jugar un poquito y estoy triste y nadie me manda videítos cantando’”.

La interna de Juntos por el Cambio

Lanata hizo luego referencia al escándalo que se desató por las visitas a la Quinta de Olivos durante el confinamiento estricto. “Un saludo para los encargados de la mesa de entrada de la Quinta de Olivos, que después de los trabajadores de la salud, son los que más laburaron en esta pandemia. Les debe haber quedado la mano acalambrada de tantas visitas. Un aplauso para ellos”, bromeó..

Sobre la campaña electoral, dijo: “Comienza también la campaña en los medios. De acá a noviembre vamos a tener la variante Delta y la variante PASO, que es la que te enferma con promesas que saben que no van a cumplir. Pronto ya van a empezar las llamadas telefónicas de los candidatos. Lo bueno es que si te llama Manes, ya que estás le podés preguntar qué podés tomar para el dolor de cabeza. En el Frente de Todos la interna es sencilla. Los que deciden son Cristina y Alberto. Ella decide casi todo y él decide aceptar”.

“En ‘Juntos’, como ahora se llama Juntos por el Cambio en provincia, decidieron avanzar con un acuerdo para evitar la pelea interna, que es más o menos así: Manes le pidió a (Diego) Santilli y a Larreta que no se gasten la plata de los contribuyentes en la campaña. (Cristian) Ritondo le contestó que el Frente de Todos no necesita más candidatos. Manes, con el bisturí entre los dientes, recordó que (Elisa) Carrió le había ofrecido ser candidato, pero Carrió mientras se descargaba con un maniquí de by Lilitas, dijo a los gritos: ‘Manes miente descaradamente, nunca fui a ofrecerle la vicepresidencia’”.

Y agregó: “Manes, lavándose las manos como buen cirujano, negó haber estado con Macri y con Vidal, pero desde el PRO recordaron que fue asesor de Mariu y casi candidato de Mauri. (Emilio Monzó), que sí estuvo con Vidal y con Macri, pero ahora es candidato en la lista de Manes, dijo que Santilli no siente la Provincia. Santilli, mientras con el índice se hacía un rulito en su famoso mechón rojo, le respondió: ‘La que vas a sentir es ésta… esta elección histórica que vamos a hacer’”.

Las visitas a Olivos

Dijo Lanata: “Recordarás que el año pasado, en plena cuarentena, estaban prohibidas las reuniones de cualquier tipo. No se podía cuidar a un familiar enfermo, ni velar a los muertos. Y ni qué hablar de festejar un cumpleaños. Bueno, en Olivos no pasaba lo mismo”.

“Poder Ciudadano consiguió la lista de ingresos a la Quinta Presidencial y ahora te vamos a mostrar una parte, donde se ve quiénes entraron el 2 de abril de 2020, a las 22:00. Fueron al chalet presidencial, la residencia de Alberto y Fabiola, y se quedaron hasta pasada la medianoche. Entre quienes festejaron con la pareja presidencial estuvo Sofía Pacchi, modelo y actriz, que fue tapa de la revista Hombre”, agregó.

“Sofía Elizabeth Pacchi está registrada en AFIP como proveedora de ‘servicio de transporte automotor urbano de carga’ (fletera). Por ahí le hizo la mudanza en 65 viajes y también estuvo el modelo y presentador de TV, Emanuel López. Ahí los ves a los dos en la lista de ingresos a Olivos: a los dos les pagamos el sueldo”, sumó Lanata.

Y detalló que Sofia Pacchi está contratada en la Secretaría General de Presidencia de la Nación desde marzo de 2020. Aunque solo tiene el secundario completo, se supone que trabaja de “asesora” de Fabiola Yáñez y gana $93.000 por recibo. Y Emanuel López, de 33 años, también está contratado desde julio del año pasado, como “asesor de comunicación” de Fabiola, con un sueldo de $105.000.

“Al final del listado, hay un nombre raro: es Chien Chia Hong. El Turco Asís reveló que es un empresario taiwanés que sería pareja de Sofía Pacchi, y que estuvieron juntos también en la asunción de Alberto, el 10 de diciembre de 2019, en la Casa Rosada. Parece que Chia Hong y Alberto se hicieron amigos. El día del cumpleaños del Presidente fue el que más se quedó, ya cuando todos se habían ido, hasta casi las 3 de la mañana. Al taiwanés le fue bien en los negocios con el Estado. Creó en 2018 la empresa Apache Solutions, que se dedica a las cámaras de videovigilancia. Desde entonces ganó varios contratos con empresas y organismos estatales”, añadió..

“En esta otra lista, del 14 de julio de 2020, también en plena cuarentena, podés ver los ingresos de los invitados al chalet presidencial de Olivos para festejar, esta vez, el cumple de Fabiola. Además de Sofía Pacchi y Emanuel López, entre los invitados aparecen Federico Abraham y Carolina Marafioti. Son los peluqueros personales de Fabiola, que además de peinarla mucho, deben ser amigos porque entraron a las 21:30, junto con Sofía Pacchi y Emanuel López, y se fueron cerca de las dos de la madrugada”.

Y cerró: “Por lo pronto, hasta ahora ni Alberto ni Fabiola hablaron del ‘Olivos Gate’ públicamente. El Presidente ya fue denunciado esta semana por dos militantes de Republicanos Unidos por violación de cuarentena. Y vos que te creías que las ojeras de Alberto eran de angustia por lo que estaba pasando. ¿Te acordás cuando había protestas frente a la Quinta de Olivos? Bueno, parece que había más gente adentro que afuera. Fue en la época en que al remero olímpico Ariel Suárez lo persiguieron con dos helicópteros. Alberto hablaba del surfer y los que violaban la cuarentena por aquel entonces”.