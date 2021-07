Este domingo en el programa “PPT Box” (El Trece), el periodista y conductor Jorge Lanata se refirió a los más de 100 mil muertos por coronavirus en el país, habló de la inminente definición de los candidatos del oficialismo para las próximas elecciones legislativas y apunto contra la primera dama, Fabiola Yañez, por el festejo de su cumpleaños.

“Mañana empiezan las vacaciones de invierno. Es como el año y medio que no tuvieron clases, pero ahora se llama ‘vacaciones de invierno’”, indicó Lanata haciendo referencia al receso invernal en medio de la pandemia de coronavirus.

En el marco de las escuelas que permanecen cerradas, el periodista habló de la canción que grabó el el trapero L-gante a quien felicitó por haber “hecho más por la educación pública en la Argentina que el ministro Nicolás Trotta”.

“En la semana llegamos a la lamentable cifra de 100 mil muertos. El Gobierno decretó cinco días de duelo nacional. Los vecinos de Cristina Kirchner colgaron una bandera argentina con un crespón negro y, mientras tanto, el Gobierno culpa a los que llegan de Miami por los contagios de la variante Delta”, señaló Lanata.

En este marco, se refirió al cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez cuestionando: “Todo el mundo tiene derecho a festejar su cumpleaños, pero, ¿hacía falta mostrar la intimidad del cumpleaños justo el día en que se anunciaron los 100 mil muertos? Linda producción de fotos. Pero más que para asesorar al Presidente el equipo de comunicación del Gobierno está para trabajar en la revista “‘Hola’”, consideró.

Definiciones ante las próximas elecciones

En pocos días se produce el cierre de listas para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias seis (PASO). Mientras en la provincia de Buenos Aires, el espacio Juntos por el Cambio va con dos listas: la de Santilli y la de Manes. “Manes no tiene experiencia de gestión, pero sí de digestión porque se la pasó yendo a morfar a la mesa de Mirtha. Y el otro es Santilli que, por su pasado peronista, hace la “V”, pero para aclarar que Vidal no vuelve”, lanzó Lanata.

Por el otro lado el kirchnerismo, “Cristina tiene la lapicera en la oreja y está a punto de agarrarla para anotar a sus candidatos. Acuérdense que ella eligió a Boudou, a Aníbal, a Alberto, por lo visto es mejor eligiendo gustos de helados de Rapanui”, puntualizó el periodista.

“En una audiencia virtual, Cristina Kirchner pidió la anulación del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Se mostró tranquila, relajada. Después de ver esto, se entiende por qué Alberto tiene esas ojeras. Parrilli, por las dudas no la llames hasta dentro de un par de días, haceme caso”, añadió Lanata.

El viaje a Venecia de Martín Guzmán

El periodista contó en su programa PPT Box que el ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió al país después de haber estado en Venecia, en la reunión del Foro Internacional del Cambio Climático. En Venecia, Guzmán se reunió con Kristalina Georgieva.

“¿Qué mejor lugar para una cita romántica? Kristalina lo invitó a hacer un paseo por los canales. Cuando se subieron a la góndola, Kristalina hizo bajar al gondolero y le dijo a Guzmán: ‘Bueno, ahora remá’”, ironizó .

Asimismo, el ministro se reunió en Venecia con la titular del tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, que le dijo que va a apoyar a la Argentina cuando muestre un plan anti-inflacionario y de crecimiento, que tenga el aval y la aprobación del FMI. Según contó Bonelli en Clarín, además le dijo: “Quiero entender qué pasa en la Argentina. ¿Martín, me lo puede explicar?”.

“Es más o menos así: ‘Tenemos un Presidente que fue puesto por una ex presidente a la que no le alcanzaban los votos para volver a ser presidente, y ahora ese presidente que puso la ex presidente porque no le alcanzaba para ser presidente, en realidad no tiene poder y la que lo tiene es la ex presidente que lo puso a él como presidente porque ella no podía llegar a presidente’”, arremetió Lanata.