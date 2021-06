En el programa del domingo de Periodismo para Todos Box, el periodista Jorge Lanata habló sobre el mantenimiento de la Quinta de Olivos, y contó que cuesta más de 22 millones de pesos por mes.

“A través de un pedido de acceso a la información pública que hizo TN.com.ar, tenemos todos los gastos de la quinta de Olivos que en definitiva es de todos los argentinos. En total, mantener la Quinta de Olivos cuesta más de 22 palos por mes”, lanzó el periodista.

“De luz, más de 600 lucas. Por ahí Alberto (Fernández) apolilla con la luz prendida por miedo a que en la noche se le aparezca el fantasma de don Antonio Cafiero pidiéndole disculpas por el nieto que le mandó...”, ironizó Lanata.

Y continuó: “Otros gastos: teléfono fijo, casi 26 lucas”. “Debe usarlo él mismo para hacer encuestas: Pregunta en anónimo, por supuesto: ‘¿Qué te parece la gestión de Alberto? ¿Buena, buenísima genial?’”.

Con el tono ácido que lo caracteriza, Lanata repasó algunos puntos del detalle del costo de mantenimiento de la residencia presidencial. En el ítem limpieza, contó 1.287.992 pesos. “Hay que ensuciar un poquito menos, Alberto. Se ve que Dylan y compañía ensucian toda la casa bastante seguido”, dijo Lanata.

En jardinería: “1.700.000 pesos. Tienen mucho laburo porque dicen que por donde pasaron los K no vuelve a crecer el pasto”, sostuvo el conductor.

QUINTA. El Gobierno mostró detalles inéditos de la casa del Presidente.

Para cerrar, Lanata sumó el importe de las gaseosas: “¿Sabés cuánto se gastó en total el año pasado? 87.193 pesos entre botellas grandes y latitas”, dijo.

“Solo en febrero de este año hubo un gasto de 635.000 pesos en carne y pescado. Y en marzo se sumaron otros 233.000 en gastos de almacén, y más carne. Ahora se entiende muy bien eso de la campaña que hicieron en 2019, eso de ‘volver al asado’. Claro, ¡era para ellos!’”, cerró Lanata.

Las segundas dosis de Sputnik

Lanata no dejó pasar la oportunidad de hablar de las segundas dosis de la vacuna de Sputnik, que están demoradas en llegar al país, y que entrarían esta semana en sendos vuelos de Aerolíneas Argentinas. “Fernández está sacado con los que reclaman la segunda dosis, pero no hace ningún reclamo formal a Rusia”, dijo el periodista.

Y sumó: “Ante la falta de segundas dosis están estudiando si se puede combinar la Sputnik con otras vacunas. Podría ser un mezcladito, como la jarra loca. No es tan grave, es como echarle un chorro de soda al vino”.

Y apuntó entonces contra el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien había dicho que “una dosis de Sputnik da la misma cobertura de quien voló a Miami y se vacunó como Mauricio Macri”, en referencia a la vacuna monodosis de Johnson&Johnson.

“A Cafierito le deben garpar por cada vez que nombra a Macri, sino no se entiende”, señaló Lanata.

Un pedido por los chicos

Lanata también abordó en el programa la situación de los padres de chicos con discapacidad y enfermedades de riesgo, que reclaman que se vacune a sus hijos “ya que por tener comorbilidades o requerir asistencia permanente están más expuestos al covid”.

“Muchos de estos pibes no pudieron volver a la escuela, por ejemplo, hasta que no se vacunen. Por eso hicieron una presentación en la Justicia para que el Gobierno compre la vacuna de Pfizer. El pedido no es caprichoso. Pfizer es la única vacuna autorizada en el mundo para menores de entre 12 y 18 años”, contó el conductor.

Y siguió: “Estos chicos necesitan urgente la vacuna, pero no porque quieran salir a boludear ni ver a sus amigos -que es algo a lo que tienen derecho como todos los demás-, sino porque cada día que pasan sin ir al kinesiólogo, fonoaudiólogo o sin hacer gimnasia, se ponen peor: les deteriora un poco más la salud y pierden calidad de vida”.