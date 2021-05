Dulce, intuitiva, carismática y romántica: así es Camilú, la cantante de tan solo 23 años, oriunda de Puerto Madryn. Así como un escritor se refugia en sus hojas para volcar sus sentimientos, la joven se aferra a la música para plasmar todo lo que le pasa. Guiada por el amor, algo que, según confiesa, la atraviesa “por completo”, y por su pasión por el mundo musical, ese que descubrió cuando tenía nueve, lanzó su primer disco.

-¿Qué te genera el lanzamiento de tu primer álbum?

-La verdad que lanzarlo me generó cierto alivio que me permite estar súper tranquila y contenta. Venía muy ansiosa, necesitaba que saliera. Algunas son canciones que escribí hace mucho tiempo y necesitaba, realmente, que puedan salir para también poder seguir componiendo, ya que para mí el proceso creativo es superimportante. Ahora estoy empezando a disfrutar. Es el primer disco que lancé en mi vida así que todo es nuevo para mí. Estoy muy feliz.

-¿En qué te inspirás cuando escribís las letras?

-Siempre trato de escribir desde distintos lugares. La realidad es que no siempre escribo en los momentos en los que estoy triste. Quizás es cuando ya resuelvo y trato de recordar cómo me sentía. Me gusta mucho imaginarme cosas, a veces invento. Depende mucho del momento. Yo al principio componía cuando estaba triste o cuando estaba muy feliz. Pero uno no vive en esos momentos de extremos todo el tiempo, entonces me di cuenta de que tenía que intentar hacerlo cada día para generar el hábito y para poder generar herramientas para mi misma dentro de la composición. Así, empecé a hacerlo todos los días, imaginando historias o recordando mías, y escribiendo a partir de eso.

-En este disco, en general, hablás de historias de amor. ¿Qué es para vos el amor y cómo lo transitás?

-¡Ay! Es que el amor me atraviesa por completo. Si yo estoy bien en el amor, estoy bien en mi vida. Si estoy mal en el amor, realmente no puedo estar bien. Es como que me afecta un montón. Además me encanta escribir desde ese lugar porque me considero muy romántica.

-¿Por qué muy romántica?

-Porque cuando me enamoro, cuando me gusta mucho alguien, normalmente me siento muy libre a la hora de amar. Cuando lo tengo que decir, no tengo ningún problema. Soy muy frontal en ese aspecto.

Camilú nació en Puerto Madryn.

-No te gusta ocultar lo que sentís...

-Claro, no me gusta y no lo hago nunca. Si realmente me gusta alguien, se lo digo. No tengo mucho filtro para eso, que a veces juega medio en contra porque hoy vivimos en un momento en el que cuanto más te hacés el bolu… es mejor. Pero bueno, no me sale. No estoy por eso.

-¿Cuántas veces te has enamorado?

-¡Uy, un montón, jaja! Lo que pasa es que para todos el amor es algo distinto. Si uno se pone a pensar muy en profundidad qué es, quizás llego a la conclusión de que no me enamoré realmente nunca, pero yo siento que sí, que me he enamorado muchas veces. Así como mucho, cuatro veces, que siento que fue bastante intenso. Yo vivo el amor de otra manera y siento que me enamorado más veces, muchas más. Siempre me joden mis amigas porque yo digo: “¡No, me enamoré!”. Lo vivo de una manera muy adolescente pero no se me va, crecí y sigo igual.

-¿Cuál es la historia de “Dejarte ir”?

-Es muy loco lo que pasó con esa canción porque yo siento que nació desde la intuición. Fue un día en el que me senté a escribir en el piano y salió así en un rato. Eso pasa muy pocas veces y cuando es así es porque soy muy consciente de lo que está pasando o de lo que voy a escribir. Justo estaba en una relación en la que estaba todo “bien” y, en realidad, yo inconscientemente sabía que se estaba terminando. Dicho y hecho: se terminó. Ahí comencé el proceso de dejarlo ir. La canción es muy especial por eso. Me gusta pensar que la composición es algo mágico y, en esos momentos, me impresiona aún más.

-Tuviste un gran momento de inspiración...

-Sí, la verdad que sí, y no sucede mucho. Encima siempre fue la favorita del equipo. A mi me cuesta mucho elegir las canciones y generalmente las que son mis favoritas, no son las favoritas de nadie. Uno no es muy objetivo como artista. Pero esta canción los emocionó un montón y la amo. El lanzamiento fue muy hermoso porque tuvo un montón de mensajes hermosos y la gente conectó un montón con la historia. Estoy muy feliz con el video.

-¿Qué es la música para vos?

-La música es lo que me atraviesa por completo. Yo siento que es lo que vine a vivir porque hay un sentimiento muy fuerte hacia eso. Hay un recorrido que me falta por hacer, yo recién estoy arrancando y me quedan muchas cosas por aprender, claramente. Siento que es eso que encontré, que me hace súper bien y me atraviesa en todos mis aspectos. Al momento de un lanzamiento, yo siento que muero y vuelvo a nacer. Antes de lanzar una canción, tengo unos nervios y una presión, siento que todo va a estar mal, soy muy extremista. En el momento en que sale, siento una emoción porque todo salió bien y después lo disfruto un montón. Para mí, eso es mi vida. Nunca nada me generó tanta emoción como lo que siento con la música. Me acompaña desde los nueve años, cuando empecé a cantar.

Camilú: "Cuando decidí dedicarme a la música, hubo algo adentro mío: una certeza, una intuición de que realmente era lo mío".

-Claro, te acompaña desde muy chiquita. Después empezaste haciendo covers por Internet y ahora lanzaste un disco. ¿Te imaginabas que ibas a tener este éxito?

-No. Arranqué haciendo covers y de esa manera me di cuenta del alcance que uno puede tener simplemente subiendo video en un teléfono o computadora. Empecé a generarme cierta esperanza de dedicarme a la música desde las redes sociales, porque al principio era imposible. Una vez que llegué de Puerto Madryn a Buenos Aires, después de que terminé el colegio, se empezaron a materializar un montón de cosas que yo solamente veía por Internet. Empecé a hacer shows, y yo no conocía a nadie pero me iba a ver gente y me pedían una foto porque me seguían en las redes,eso para mí era una locura. Era increíble que me llamaran de bares del país y viajar por diferentes provincias. También por la provincia de Buenos Aires, me acompañaba mi hermana e íbamos en tren para todos lados y era lo más. También empecé a conocer un montón de artistas y en ese momento le dije a mi mamá: “Me quiero dedicar a la música”. Yo sabía que era lo que más me gustaba pero sentía que no podía. Crecemos con esa cabeza de que no vamos a llegar a demasiado, menos si se trata del arte. Yo no tenía esperanzas, hasta que dije: “Es la mía, siento que tengo la herramienta, las redes sociales”. Ahí empecé a transitar este camino. Me puse a full con la composición porque antes era un hobbie.

-¿Y qué sentiste en el momento en el que dijiste “voy a dedicarme a la música”?

-En el momento en el que lo decidí, hubo algo adentro mío: una certeza, una intuición de que realmente era lo mío. Nunca tuve dudas desde que lo consideré. Fue a todo o nada. Cuando se me dieron las posibilidades, sentí más libertad. Siempre me imaginé el proyecto a lo grande, con un equipo. De hecho anotaba tener un equipo de trabajo en mis intenciones. Siempre fue mi sueño, y hoy trabajo con la estructura que imaginé.

Camilú: "Me considero muy romántica".

-Tu intuición no falla. Primero con la música y después con la letra de “Dejarte ir”

-¡Sí, jaja! No quiero hacer más predicciones sobre el amor.

-Cantaste con grandes artistas como Chano, Coti, Benjamín Amadeo y ahora, con Marcela Morelo. ¿Qué te genera eso?

-¡Ay, sí! Me sorprende demasiado cuando conozco a esos artistas que, para mí, siempre estuvieron tan lejos. Cuando tengo la posibilidad de cantar con ellos, es una locura. A Marcela, mi mamá siempre la escuchó en mi casa, entonces crecí escuchándola. Y cuando la conocí, no podía creer la humildad y el talento, lo que canta no puede ser. Es una divina ella, toda su familia es hermosa. Es un placer conocer a esos artistas que te inspiran y te enseñan desde otros puntos. Cuando surgió la idea de invitarla a cantar esta canción que escribí hace un montón, para mí era impensado que ella, que es una compositora increíble, iba a cantar conmigo. Creí que no iba a querer, decía: “Es muy capa para que participe en mi disco”. Cuando se sumó, no lo podía creer; y cuando escuché la canción con su voz hermosa, fue muy emocionante.

-Contame de la letra de “A solas”.

-Uy, picante. Habla de un amor prohibido. Siempre me divierte hacer esas canciones porque es cierto reggaeton y me siento libre de decir lo que quiero. Además, ¿quién no tuvo un amor prohibido alguna vez?

Camilú sobre su primer disco: "Estoy muy feliz".

-Cambiando de tema, ¿cómo definirías a la relación con tus fans?

-Es muy cercana, hablo mucho con mis seguidores. Me cuesta verlos como fans, estoy comenzando ese camino. Cuando iba a cantar a los bares, me terminaba haciendo amiga. A veces me cuentan sus historias, me dicen cómo conectan con mis canciones y termino dando consejos como si a mí me fuera tan bien en el amor. Estoy muy agradecida. Últimamente han surgido muchos clubes de fans de cuentas que están súper pendientes. Si saco una canción, me apoyan a full y están pensando hasta cómo hacer para que crezcan las reproducciones. No veo la hora de poder conocerlos y saludarlos. Amo charlar con ellos, lo hago virtualmente pero me gustaría sentirme aún más cerca. Yo hice música en pandemia y no sé mucho lo que es tocar en un show.

-¿Tenés pensado volver al escenario en los próximos meses si se puede?

-¡Ojalá, quiero presentar mi disco! Quiero ir por todos lados. Necesito cantar realmente.