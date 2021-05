Un viaje al sur con amigos puede derivar en unas vacaciones divertidas, o bien puede significar el inicio de un gran proyecto. En el caso de Silvestre y La Naranja, la aventura terminó con un éxito. Es que la banda conformada por Justo Fernández, Francisco Nicholson, Fernando Laprida y Lucas Grasso lanzará su tercer disco el próximo 28 de mayo. Y, como adelanto, presentó “Supersticiones”, un tema que formará parte del nuevo álbum.

-Hace poco más de una semana que lanzaron “Supersticiones”. ¿Cómo te sentís?

-La verdad que re bien. Le pusimos mucho trabajo durante unos meses y salió la canción con un video muy hermoso que rindió frutos. Generó una buena sinergia entre la vibe de la canción con la música y el video. Además, generó un impacto y una identidad dentro del track, así que estamos re contentos por la repercusión que tuvo y por cómo esta fluyendo.

-¿Superó tus expectativas?

-La verdad que sí. Este es el cuarto single que estamos sacando de esta nueva etapa. Lo próximo que se viene es el disco, así que sí, cumplió las expectativas.

-¿Cuál es la historia de la letra? ¿Está dedicada?

-Sí, la descripción que damos del track es desde la perspectiva de alguien que está un poco confundido o “mambeado” en una relación, pero el deseo y la atracción siguen intactas; aunque uno no sabe a dónde va la relación o realmente en cuál andan. Al tema lo vemos con una vibe sensual o misteriosa, que era lo que queríamos transmitir en el video. Si está dedicada o no... Me estás exponiendo, jaja. Un poco sí, obviamente. A mí lo que me sucede en las letras de este disco es que, la mayoría, sale de una inspiración o experiencia propia, después dejo fluir un poco el lápiz y se va transformando en un cuento. Quizás de repente hay cosas que no son tan reales, pero la inspiración primera de lo que estás escribiendo sale de algún sentimiento o de algo que te ocurrió en ese momento, después ya te metés en la historia y se empieza a transformar en otra cosa y ya hay más ficción. Pero sí, es un poco de experiencia personal.

Justo Fernández: "Generó un impacto y una identidad dentro del track".

-Termina empatizando también con parte del público porque, ¿a quién no le ha pasado de estar un poco confundido en una relación?

-Tal cual. También lo que nos gustaba, por un lado, era el video que hicimos para llevar ese deseo que tiene el tema medio a un extremo, tal como se muestra: el deseo y la atracción que se vuelven caníbal, y terminamos haciendo una parodia. Por otro lado, nos gustaba relacionar esa parte del contexto de la confusión o incertidumbre que vivimos con una relación. Nos parecía un buen concepto por el contexto en general. Hoy por hoy está todo tan incierto... Entonces en la canción hay un lente general de cómo estamos viendo todo. Cuando arranca el track hay como una voz que dice “Somos nosotros”, que es un sample de García Márquez. Yo personalmente estaba leyendo unas cosas y fue medio una inspiración lírica, entonces tomé una parte del vocabulario. El concepto de “supersticiones” es algo que vos podés creer o no, es medio confuso e incierto.

-O sea que la pandemia tuvo que ver en la letra. ¿Y cómo viven este contexto?

-Obviamente, además de todo lo malo que estamos viviendo, lo malo para la banda es no poder tocar. En el último año, tocamos en verano, entre diciembre y marzo que tuvimos fechas acústicas. Teníamos planeadas un par de giras que no pudieron suceder. Ahora al disco nuevo no lo vamos a poder presentar, así que lo vamos a posponer hasta no sabemos cuándo. A este álbum lo hicimos en cuarentena, el año pasado. Veníamos de un envión bueno, internamente, veníamos entonados y metidos en el proyecto. Sí nos afectó y nos bajonea la pandemia, pero aprovechamos para darle a full a la composición, a empezar a grabar los tracks a pleno. Eso nos ayudó a seguir con el proyecto y después le seguimos dando vida al disco que sacamos a fines de 2019. No pudimos tocar tanto “Animales” pero en la pandemia hicimos reversiones y le dimos vida a ese disco que no podíamos tocar tanto. El balance de la banda fue positivo porque pudimos mantenernos activos y la banda siguió creciendo.

-Si pudieras adelantar algo del disco que va a salir a fines de mayo, ¿qué sería?

-Estas cuatro canciones que sacamos van a estar, hay un montón de material y otro tonel de canciones que son igual de hermosas que van a gustar.

-Están pensando en presentar más adelante. ¿Tienen algo en mente?

-Nada muy concreto porque está todo tan incierto que no sabemos cuándo vamos a poder tocar, pero sí estamos al pie del cañón para cuando arranque la ventana, tomarla. Siempre hay una constante organización pero hoy no se puede.

Justo Fernández sobre la banda: "Me gustaría poder expandirnos en nuestro país y en Latinoamérica".

-Cambiando un poco de tema, ¿cómo comenzó la banda?

-Comenzó en un verano en el sur. Todos nos conocemos de antes de diferentes lados. Algunos compartían colegio, otros por veranear juntos en el sur de chicos. El proyecto arrancó en el sur, en un viaje que nos juntamos. Habíamos tenido proyectos anteriores pero ninguno serio. Por eso la banda se llama “Silvestre” porque las primeras canciones hacíamos referencia al sur, al río, a los bosques y las montañas, y queríamos que la banda reflejara eso. Silvestre por lo silvestre, como adjetivo; pero vimos que había una banda chilena que se llama “Silvestre”. Entonces decidimos ponerle algo más para que sea un nombre compuesto y más original porque en el lugar en el que estábamos, había muchos naranjos y pintó.

-¿Imaginaban que iban a tener este éxito?

-La verdad que no. Medio que uno cuando arranca un proyecto y va tomando seriedad a medida que se va armando, no lo imaginás. Si te gusta la música, siempre tenés la fantasía de que te vaya bien con el proyecto. Los primeros años, estábamos con otras cosas y no teníamos el foco bien puesto, hasta que empezó a tomar vuelo propio y ahí dijimos “hay que meterle a pleno”, pero no imaginé que iba a proyectar tanto.

Silvestre y La Naranja prepara su tercer disco para el 28 de mayo.

-¿Cuándo fue el momento en el que decidieron enfocarse más en la banda?

-Hace poco. Los cuatro somos productores también y trabajamos por separado pero Silvestre es un proyecto foco. Fue un poco antes de “Animales”, nuestro último disco. En un momento, la banda, que estaba integrada por otros miembros y en un momento se separa por dos años. Y si se muere un proyecto, si no está activo, se hunde en un segundo. Si por un año no sacás data, se pinchó el globo. Después volvimos y tuvimos que remontar un poco, recuperar el terreno perdido. Dijimos: “Si está funcionando este disco, hay que meterle”. Ahora estamos a full, sacamos este disco, y en primavera-verano vamos a empezar a grabar otro.

-¿Cómo te ves en un par de años?

-Qué pregunta. Me veo evolucionando como músico en general. Me divierte esto de componer y me encanta. Silvestre es un gran proyecto que me gustaría verlo evolucionar, seguir sacando discos, estar superactivos, y poder expandirnos en nuestro país y en Latinoamérica.