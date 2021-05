Su filosofía fue arriesgarse para ganar. En contra de todo pronóstico, Facundo García y Nicolás Valdi, integrantes del grupo de cumbia Migrantes, dejaron sus estudios universitarios para dedicarse a lo que realmente les apasionaba: la música. Sin haberlo planeado, fueron uno de los temas más escuchados del verano. Ahora, su último videoclip “No bailo pa ti”, superó sus expectativas a pocas semanas del lanzamiento, y ya preparan otra canción para mitad de año.

“Si me tomo una cerveza” fue un gran eslabón en su carrera. Y, con ese impulso, comenzaron un nuevo año con otro éxito junto al dúo musical MYA, que tuvo más de un millón de reproducciones en YouTube a tan solo una semana.

“Estoy muy contento con la canción que hicimos con los chicos de MYA. Gustó muchísimo. Esperábamos eso porque es una canción de la onda de ‘Si me tomo una cerveza’, es una cumbia bien bailable y pegadiza”, señala Facundo, la voz de Migrantes.

Y agrega: “Teníamos muchas ganas de hacer la canción con los chicos. También la gente la esperaba, el fandom lo pedía mucho. Salió una linda canción, yo creo que va andar muy bien. Recién está empezando a escucharse, falta un tiempito, pero se va a escuchar mucho más”.

Migrantes y MYA lanzaron su videoclip "No bailo pa ti". Foto: Prensa

-¿Cuál es la historia de la canción “No bailo pa ti” y cómo fue el proceso?

-Nosotros teníamos un pedacito desde antes y Nico tenía la idea de hacer una fusión entre funk brasilero con cumbia argentina. Con los chicos habíamos hablado desde antes, nos conocíamos por amigos en común y por el remix de “Si me tomo una cerveza”, así que quedamos en, más adelante, hacer algo juntos. Dijimos “bueno, ¿por qué no les pasamos esta?”. Les encantó mal y a los días nos pasaron partes suyas que habían implementado y nos re copó lo que habían hecho. Nos juntamos y empezamos a darle forma a la canción y surgió. La idea era hacer una contraposición a “Si me tomo una cerveza”, que es para los que extrañan a su ex, así que hicimos una para los que ya se olvidaron.

-Mencionaste a “Si me tomo una cerveza”, que fue el hit del verano, ¿qué te genera eso?

-Fue bastante sorpresivo para nosotros. Estábamos en una época en la que la cumbia no se escuchaba mucho y salió la canción de los chicos de “El Reja” y “Lira” y esta, y la cumbia explotó de nuevo en todos lados. No lo esperábamos porque la cumbia en sí no estaba en su mejor momento. Tal vez la sacábamos una canción de cumbia que no llegaba ni a las 100 mil reproducciones y de un momento a otro, salió una canción que se escuchó en todos lados.

Facundo García, cantante de Migrantes: "Estoy muy contento con la canción que hicimos con los chicos de MYA. Gustó muchísimo". (Instagram/@facumigrantes

-¿Te ha pasado salir a la calle y que la gente esté escuchando tu canción?

-Sí sí, al principio me mandaban videos de “Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza…” y yo no la podía escuchar. Un día voy al supermercado y estaba sonando y digo: “¡Ah, mirá!”, y ahora sí, la escucho por todos lados.

-En el momento en que escriben una canción, ¿en qué se basan? ¿Son experiencias personales?

-Algunas sí. “Si me tomo una cerveza” está dedicada. Otras no, pensamos situaciones o cosas que nos han pasado, lo que le pasa a la gente en el día a día, las relaciones y demás. Tratamos de ir por ahí, o a veces buscamos una temática. Como por ejemplo “Chau al chongo”, teníamos el nombre y a partir de eso, empezamos a escribir.

-Así que “Si me tomo una cerveza” es una experiencia personal...

-Sí, como al principio dice: “Mi amigo está triste y le escribió una cumbia a la ex”, es más que nada eso que creo que a muchos nos pasa. En el tiempo en el que se podía salir, tomabas una cerveza y por ahí te pintaba el bajón y le escribías un mensaje: lo que no hay que hacer. Yo me basé en eso.

-”Si me tomo una cerveza” es la letra para los que extrañan a la ex y “No bailo pa ti” para los que la olvidaron. ¿Cuál es la letra que viene?

-”No bailo pa ti” es que la ex ya quedó atrás. Ahora se viene una que es para una amigovia, algo así, a la que le estás diciendo a ella lo mucho que te gusta.

-¿Hay fecha de estreno?

-No, no hay fecha de estreno aún porque es muy pronto de este lanzamiento. Seguramente va a ser a principios de junio, o no más lejos de julio.

Nicolás Valdi se encarga de la producción de Migrantes. (Instagram/@nicovaldi

-¿Cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a esto?

-Empecé desde chico con mi hermano en una banda en el barrio. Cuando tenía 17,18 que ya me iba a venir a estudiar a La Plata, aunque ahora vivo en Capital Federal, y ahí decidimos armar “Migrantes”. Éramos un grupo de amigos y lo hacíamos como un hobbie. Yo, si bien me gustaba mucho la música, no sabía que me iba a dedicar a esto. Con el tiempo, le empezó a ir bien a la banda y comenzamos a tocar en distintos lugares. Cada vez me empezó a gustar más la música. Empecé a componer con Nico, que empezó a producir muchísimo, y llegó un momento en el que dije “Bueno, me la juego: dejo la facu y voy a apostar todo a la música por un tiempo. Hace siete años que estamos con “Migrantes” pero ya hace cuatro que me enfoqué bien en la música. Tuvo su esfuerzo y ahora pudimos llegar a lo que queríamos.

-¿Te imaginabas este éxito?

-Yo siempre digo que uno lucha para eso. Era lo que yo quería, pero a veces te lo encontrás de un día para otro y no tengo palabras. No sé si me lo imaginaba en ese momento, pero luchábamos por eso.

Nicolás y Facundo, los chicos de Migrantes, se conocen desde los tres años. (Instagram/@migrantes) | (Instagram/@migrantes)

-¿Qué fuiste a estudiar a La Plata?

-Abogacía, nada que ver.

-¿Ahí te diste cuenta de que la música era lo que te apasionaba?

-Claro porque yo la tenía como un hobbie. Cantaba y tocaba el teclado en mi casa pero después, cuando hicimos la banda, empecé a conocer un poco más lo que es el contacto con la gente, estar haciendo canciones en un estudio. Me gustó un poco más, me empezó a gustar mucho.

-¿Cómo es tu relación con Nico?

-Lo conozco desde los tres años fuimos al jardín, a la primaria y secundaria juntos. Después nos vinimos a estudiar pero con el tema de la banda siempre estuvimos juntos. Somos muy amigos y con la música nos llevamos muy bien, nos complementamos. Son muchos años trabajando juntos, nos entendemos y tenemos los mismos gustos. Nos llevamos muy bien.

-¿Cómo te ves en un par de años?

-Me veo recorriendo gran parte de Argentina y otros países con la música. Creo que estamos trabajando para llevar la cumbia hacia afuera, para que se escuche en otros países, pero eso lleva tiempo y mucho trabajo.

-¿Tenés algún músico al que admires?

-Tengo muchos en este momento, pero a Justin Bieber lo admiro mucho. El último disco está muy bueno y es un artista que siempre se reinventa, hace cosas nuevas, canta como los dioses, pero hay muchos.

"'No bailo pa ti' es una canción de la onda de ‘Si me tomo una cerveza’, una cumbia bien bailable y pegadiza”, señala Facundo, la voz de Migrantes. (Instagram/@migrantes) | (Instagram/@migrantes)

-¿Tenés algún sueño por cumplir?

-Mi mayor sueño era ser el tema del verano. Ahora la idea es que la música se escuche en otros lados y que artistas de otros géneros se animen a hacer cumbia también.