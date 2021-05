El estado de salud de la actriz Camila Perissé (69) es crítico. Por este motivo, en las últimas horas debió ser trasladada al hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata. Julio “Chino” Fernández, su esposo, dijo que “está agonizando”.

//Mirá también: Tras vacunarse en Miami, Ángel de Brito dio positivo a coronavirus

Cabe recordar que la actriz estaba internada en una clínica psiquiátrica desde marzo. En diciembre, sufrió una neumonía producto del Covid-19 y aunque se recuperó, su salud comenzó a empeorar con una gastritis.

El esposo de Camila Perissé: "Está agonizando". Foto: Infobae | Infobae

“Ya no come y está mal, y tuvieron que trasladarla porque en el lugar donde estaban no podían tratarla. Le pusieron una sonda nasal y otra en el cuello, para hidratarla porque tiene un peso muy bajo”, contó Fernández en diálogo con Teleshow.

//Mirá también: El desgarrador relato de Carmen Barbieri: “El virus casi me mata”

Camila Perissé y su marido. Foto: Clarín | Foto: Clarín

Además, aseguró que necesitan ayuda económica ya que no puede hacer frente a los gastos. “Estoy necesitando ayuda porque ya no tenemos más plata, tenemos muchos gastos y lo que cobramos no alcanza”, detalló.

Su marido, quien se encontraba en Pergamino y viajará a Mar del Plata, donde está internada Perissé, se enteró de la situación de su esposa a través de un llamado telefónico de profesionales de la salud.