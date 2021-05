Luis Zerda, participó en “Cuestión de Peso” tratando de adelgazar hace diez años y llegó a los 114 kilos antes de ser eliminado.

Luego de salir del concurso su salud comenzó a empeorar y la gravedad de su situación se hizo pública cuando Pablo Bragale, que concursó con él, se dirigió al gobierno de Santa Fe en su cuenta de Instagram pidiéndole a la provincia que internen a su amigo en algún programa de obesidad: “El es @luiszerda_ok vive en su pueblo, se que lo conoce y sé que lo ha ayudado pero hoy esta al borde de la muerte...pesa 300 kilos y se le han reventado 4 venas y tiene hemorragias... necesitamos ayuda urgente...”.

Luisito había conseguido trabajo en un restaurante cuando vivía en Buenos Aires, pero de vuelta en su provincia nadie quiere darle trabajo por su sobrepeso. Su situación económica se complicó aún más en estos tiempos de pandemia; Zerda había ahorrado para realizarse un bypass gástrico pero la cirugía nunca se concretó.

El mismo Lusito compartió en su cuenta en las redes su actual situación, agradeció la ayuda que ya recibe e hizo eco del pedido de su compañero a las instituciones médicas: “Creo que pedir ayuda no es malo. Todo lo que pueda recibir de ustedes es un milagro. En mi situación es muy difícil conseguir cualquier cosa. Sus cariños me hacen bien. Me dan ganas de seguir. Espero que alguna institución se haga cargo, yo quiero una internación, porque mi caso es muy difícil. Tengo miedo de acostarme y mañana no poder levantarme de la cama”.

Después de superar un cuadro de leucemia en 2007, Luisito pasó más de diez años tratando de recuperarse de la obesidad, y no piensa rendirse. La intervención quirúrgica es su esperanza, como lo dijo hace ya 10 años: “Nunca me pude mantener. Mi peso posible creo que es 110. Si bien nunca llegué a ese número, estimo que con la cirugía lo voy a lograr”.