Ángel de Brito viajó a Miami para vacunarse contra el coronavirus, además de aprovechar para tomarse unos días de vacaciones en dicho destino.

Sin embargo, tras vacunarse el fin de semana pasado y antes de su regreso al país, el conductor de “Los ángeles de la mañana” se realizó el hisopado correspondiente antes de viajar y el resultado fue positivo.

Ángel de Brito se vacuno en Miami.

“El jueves me hisopé y el sábado me llegó el positivo así que me voy a tener que quedar acá aislado”, aseguró Ángel de Brito.

“No sé, me venía sintiendo bien, más allá del cansancio que sentía por el viaje. El sábado me dio positivo y acá estoy. Por suerte estoy bien, no siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación, más estando lejos. Me tendré que quedar hasta que se cumplan los días de aislamiento”, explicó el conductor, quien no estaría presente en la primera semana de La Academia.

El conductor anunció en LAM que dio positivo a coronavirus.

“Estaba dentro de las posibilidades que me toque como le tocó a todo el mundo. Uno se va mentalizando, pero cuando te llega te da miedo y preocupación. Solo tuve un poco de fiebre, 38 grados. Después, tengo un decaimiento. Y cuando te dan el positivo, empezás a sentir todo. Uno no sabe dónde ni cómo y no tiene mucho sentido preguntarse”, continuó.

Ángel de Brito explicó que él todavía no tenía los días necesarios para generar anticuerpos: “Con respecto a la vacunación, empieza a generar anticuerpos a los 15 días y yo recién voy por el día 8. Ayuda, pero está dentro de los riesgos porque vacunado te podés contagiar, pero lo pasás mejor”.

La vacunación de Ángel de Brito

El conductor viajó a Miami para recibir la vacuna de Johnson & Johnson, ya que esta no necesita una segunda dosis y él solo iba a permanecer en ese país una semana.

“Tenía muchas ganas de vacunarme. Con mi edad, casi 45 años, va a tardar en llegar a mi país y tuve la posibilidad de venir”, explicó el periodista sobre su vacunación.

Ángel de Brito, vacunado en Miami.

“Tenía ganas de estar más protegido, de tener la vacuna. Pagué mi pasaje y vine solito”, explicó Ángel de Brito, quien también señaló que el costo del pasaje a Miami aumentó entre “cuatro y cinco veces más”.