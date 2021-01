La feliz noticia sobre la llegada de un nuevo miembro a la familia de Carolina “Pampita” Ardohain generó todo tipo de reacciones entre sus cercanos y admiradores. Sin embargo, una de las más esperadas sin dudas fue la de Benjamín Vicuña.

Los rumores sobre un posible embarazo de la modelo comenzaron a circular desde el pasado mes de noviembre, la pareja trató de disiparlos y poder mantener un tiempo prudente antes de anunciarlo. Sin embargo, las amigas y el padre de los hijos de Pampita ya lo sabían con cierta anticipación.

Pampita y Roberto García Moritán esperan la llegada de una nena. Instagram/pampitaoficial

Según informó el sitio BigBangNews, una fuente cercana a la familia habló sobre la reacción de Vicuña al enterarse: “Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir”.

La China Suárez y Benjamín Vicuña con su hijo Amancio gentileza

Un dato que no pasó desapercibido fue el hecho de que el actor hizo algo parecido al enterarse sobre la llegada de sus hijos junto a la China Suárez: “Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito” .