Tras conocerse el anuncio de la llegada de una nena a la familia de Carolina “Pampita” Ardohain, las reacciones de amigos, cercanos y seguidores no han parado de llegar. Sin embargo, uno de los mensajes que no ha pasado desapercibido es el de Milagros Brito, la ex pareja de Roberto García Moritán.

La revelación sobre el embarazo de Pampita se dio durante el festejo de su cumpleaños, motivo por el que Brito aprovechó su mensaje para felicitar a la modelo: “Feliz cumpleaños Caro. Te deseo un muy feliz día y una vida llena de todo el amor y la alegría que te merecés. Somos familia: la familia de mis hijos es también la mía”.

Una de las postales inéditas compartidas por la ex de García Moritán. Captura de Instagram

El escrito fue realizado a través de dos postales que compartió la ex de García Moritán en sus historias de Instagram, donde acompañó su mensaje con dos imágenes de su familia ensamblada por Pampita y Roberto, además de ella y a su actual pareja, Agustín Garavaglia.

Milagros Brito compartió fotos de su familia ensamblada. Captura de Instagram

En la foto también se ven a los hijos que Brito tuvo con el empresario, además de las dos pequeñas Asia y Francesca, y los pequeños que Pampita tuvo con Benjamín Vicuña: Bautista, Beltrán y Benicio. Un gran grupo.

La ex de Moritán tiene una excelente relación con Pampita

Recordemos que Milagros y Roberto son padres de dos hijos Santino de 15 años y Delfina de 13, esta última se ha mostrado muy cercana a la modelo. El anuncio del embarazo de Pampita fue realizado durante el festejo de su cumpleaños en México y luego de conocerse varios rumores que aseguraban la llegada de un nuevo bebé a la familia.