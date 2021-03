El presidente Alberto Fernández anunció que le mandará al Congreso cuatro nuevos proyectos vinculados con su pretendida reforma judicial, elaborados a instancias de las recomendaciones que le realizó la comisión de juristas (llamada “comisión Beraldi”, porque la integra Carlos Beraldi, abogado defensor de Cristina Kirchner).

En un discurso ante la Asamblea Legislativa en el que cuestionó con dureza al Poder Judicial, el jefe de Estado también pidió que la Cámara de Diputados debata la ley de ordenamiento de los tribunales federales y la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Ambas iniciativas obtuvieron solamente la sanción del Senado, donde el Frente de Todos (FDT) tiene una mayoría invencible, pero en Diputados están frenadas porque el oficialismo no solamente no tiene mayoría propia sino que no encuentra apoyo entre los 25 diputados opositores no cambiemistas a los que suele echar mano para aprobar leyes.

Fernández también anunció el envío de otra decena de proyectos de ley no judiciales. A continuación un repaso.

Las leyes judiciales que Alberto Fernández enviará al Congreso

Tras pedir por la ley de ordenamiento de los tribunales federales y la modificación a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que aliviana la mayoría requerida para designar al procurador y establece un mecanismo de remoción más fácil, Fernández dijo que mandará otros cuatro proyectos surgidos de la comisión Beraldi.

1) Según sus palabras, el primero de ellos tiene que ver con el funcionamiento del recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia da la Nación. “Propondremos reformas a efectos de establecer la exacta competencia del máximo tribunal consistente en la revisión de la constitucionalidad de las normas aplicadas en sentencias. Propiciaremos también que las cuestiones vinculadas a lo que jurisprudencialmente se ha denominado ‘arbitrariedad’ sean exactamente definidas para acabar con la discrecionalidad que hoy se observa”, sostuvo.

2) También anunció el envío de un proyecto de ley que reglamente adecuadamente el artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial, que establece que “el acto jurídico sujeto a plazo o condición suspensiva es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición”.

3) Mandará además un proyecto para modificar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque, a su criterio, se debe “despolitizar ese ámbito, para que los mejores y más capaces magistrados, lleguen a ocupar sus funciones sin condicionamientos, sin favores a devolver y sin la contaminación con los poderes corporativos o políticos”.

4) Promoverá la creación de un Tribunal Federal de Garantías que tendrá competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y al que se podrá llegar por vía del recurso extraordinario. “De ese modo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría circunscribir su competencia a aquella temática que la Constitución Nacional expresamente le ha dado”, dijo Fernández e invocó el artículo 125 de la Constitución.

5) Finalmente, anunció la instauración del juicio por jurados “para la sanción de aquellos delitos graves que se cometan en el ámbito federal”. “Estaremos cumpliendo así con una cláusula de la Constitución Nacional de 1853 que nunca se hizo operativa a nivel federal”, aseveró.

Las leyes no judiciales que enviará Alberto Fernández al Congreso

1) Ganancias. Aunque no es un proyecto de la Casa Rosada, sino presentado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la firma de los diputados del FDT, Alberto Fernández le pidió al Congreso que “apure el tratamiento de la ley que facilita la reducción del impuesto a las Ganancias en los salarios”, que establece que no pagarán este gravamen quienes cobren salarios brutos de hasta 150 mil pesos (124.500 de bolsillo).

2) Electromovilidad. “El mundo avanza hacia vehículos eléctricos con baterías de litio o el uso del hidrógeno verde. Argentina debe ingresar paulatinamente en este sendero. Implementaremos incentivos tanto en la incorporación de movilidad sustentable como de la producción en el país de ese tipo de vehículos y su cadena de valor, que comienza en el litio”, dijo Fernández.

3) Monotributo. El jefe de Estado dijo que “es necesario que este Congreso se avoque a tratar la ley que recategoriza y otorga moratorias a más de 350 mil monotributistas”, porque “eso es darle mejores condiciones para reponerse y seguir con sus tareas”.

4) Canabis Medicinal. Enviará un proyecto de ley que “prevé la utilización del cultivo exclusivamente con fines de industrialización para uso medicinal e industrial”.

5) El año pasado lo había anunciado y no lo cumplió. Ahora volvió a anunciar que enviará un proyecto para “promover la industria hidrocarburífera”.

6) Remedios fabricados en la Argentina y compras pública para la innovación. “Vamos a proponer mejoras para fortalecer las compras nacionales de medicamentos; la elevación de márgenes de preferencia para empresas nacionales, hasta 20% para el caso de pymes; y promover nuevas herramientas como las compras públicas para la innovación, estimulando al sector privado para proveer soluciones creativas a problemas de gestión pública”, anunció Fernández.

7) Tarifas. Fernández dijo que “entre 2016 y 2019 el aumento de las tarifas de luz y de gas se convirtieron en un verdadero martirio para los argentinos” y que “las empresas productoras, transportadoras y distribuidoras obtuvieron cuantiosas ganancias que en muchos casos acabaron en el bolsillo de los accionistas sin que el Estado les exigiera un plan de inversiones para sostener la calidad de los servicios”. “Las tarifas deben ser justas, razonables y asequibles, permitir la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios públicos, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y gas ha llegado a su fin”, sostuvo y dijo que enviará “un proyecto de ley que declare la emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos”.

8) Fomento agroindustrial. Dijo que se promoverá “la inversión agroindustrial con incentivos impositivos y previsibilidad para estimular las inversiones en el sector, generando más empleo y valor agregado”.

9) Ambiente. “Se impulsará la creación de nuevos parques nacionales en seis provincias para preservar la biodiversidad”, anunció Fernández.