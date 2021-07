En el marco del programa La Voz Argentina, un joven de Río Negro se presentó y no solo dejó a todos sin palabras por la canción que eligió interpretar sino también por su voz. No obstante, por más bien que lo hizo, el jurado no se dio vuelta por el cantante, lo que enfureció a Patricia Sosa y lo dejó plasmado en sus redes sociales.

//Mirá también: Qué fue de Gustavo Corvalán, el primer ganador de “La Voz Argentina”

Con un tema reconocido en Argentina, “Alfonsina y el Mar”, Luis Carrasco, un joven de Villa Regina se presentó en el programa que tiene como jurado a Lali, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky.

Sin embargo, luego del minuto y medio que tuvo el rionegrino para presentar su performance no bastó para que alguno de los cinco integrantes del tribunal se dieran vuelta, algo que sorprendió a los espectadores dado que el muchacho cantó muy bien.

Esta actitud comenzó a molestarle ya a Patricia Sosa quien dejó plasmado su disconformidad con el jurado a través de su cuenta de Instagram, donde cuestionó los dichos de Montaner luego de que el joven terminara de cantar. Resulta que Ricardo no se dio vuelta al escuchar al joven dado que según dijo, “La canción fue tan hermosa que me olvidé de dar la vuelta”.

Patricia Sosa fue contra el jurado de La Voz Argentina por rechazar a un participante Foto: Instagram

Ante esto, Patricia escribió en su red social: “O sea que por muy bueno y ponerle la piel de gallina a los jurados lo bocharon. Ojo, chicos…”, escribió. La publicación recibió cientos de comentarios que opinaban igual que la cantante, y que dejaban en duda la actitud del jurado.

Veremos en estos días si alguno de los integrantes dice algo al respecto.