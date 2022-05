Zaira Nara es una de las mujeres más conocidas del país. En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de más de 4,8 millones de seguidores, con quienes comparte constantemente fotos luciendo los outfits más llamativos.

Zaira Nara deslumbra con su belleza natural. Foto: Instagram/@zaira

La modelo se encuentra en un momento un poco conflictivo, debido a que esta atravesando una separación con su ex marido, Jakob Von Plessen, con quien tuvo a sus hijos Malaika y Viggo. Aun así no para de subir contenido a sus redes sociales.

Zaira Nara y un look casual. Foto: Instagram/@zaira.

En esta ocasión compartió con sus admiradores una serie de fotos que dejó boquiabiertos a más de uno. En ellas se la ve posando de espaldas a la cámara, con un jean super canchero de cuero rojo, una mini-carterita y sin remera, con su pelo largo y lacio suelto. La imagen conquistó 33 mil me gustas y se robó cientos de comentarios.

Zaira Nara posó sin remera en su Instagram. Foto: Instagram

“Bueno Bueno”, “Amo tu pelo”, “El verdadero que mujer”, “Bellísima y Divina como siempre”, “A buenoooo quiero ser vos”, “Que hermosa que sos”, “Wow Zaira sos una diosa”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fanaticos.

Zaira Nara se mostró de espaldas a la cámara. Foto: Instagram

Qué dijo Zaira Nara sobre Jimena Buttigliengo, la supuesta tercera en discordia entre ella y jaboc

Finalmente la empresaria rompió el silencio y habló sobre los rumores de su separación con Van Plessen. “Me gustaría aclarar que no encontré a Jakob con nada, que nunca descubrí que Jakob me haya sido infiel, ni nada por el estilo, ni nada raro, ni nada de todo lo que se dijo”, expresó mediante un audio de WhatsApp que envió a el programa LAM.

Las fotos de Zaira Nara con un Jean rojo super canchero. Foto: Instagram

A propósito de Jimena Buttigliengo, la mujer con la que supuestamente habría estado su marido durante el WandaGate comentó: “De la chica de la que hablan, es una mujer que recontra conozco. Me invitó al cumpleaños de sus hijitos mellizos cuando yo estuve en París. No fui porque realmente estaba muy conectada 24/7 con mi hermana” y agregó: “Pobre ella, no sé, está con su marido. ¡Es horrible! Quizás, también, por no responder, vienen hablando más y armando una bola enorme que no es así. Me encantaría que eso quede claro, porque me duele muchísimo por la familia que somos y que seremos siempre”.