Se vuelven a reavivar los rumores de separación entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen, quienes ya estarían viviendo en casas separadas. Según trascendió, la decisión se habría tomado a raíz de una supuesta infidelidad del empresario con la modelo cordobesa Jimena Buttigliengo.

“Cuando pasó el WandaGate, donde la China estaba con Mauro Icardo, Jakob, el ¿ex? de Zaira Nara, habría estado y tenido encuentros en Francia con Jimena Buttigliengo”, expresó la panelista Karina Iavícoli en el programa Socios del Espectáculo.

Zaira Nara, Jakob Von Plessen y Jimena Buttigliengo Foto: Web

Quién es Jimena Buttigliengo

La cordobesa tiene 37 años, es “modelo, actriz, contadora de historias, madre de mellizos y amante del yoga”, según se describe en su cuenta de Instagram. Además, es co-fundadora de una marca de ropa.

La modelo cordobesa fue señalada como la tercera en discordia en la pareja de Zaira Nara. Foto: @jimenabutti

Buttigliengo desfiló para Roberto Giordano en Punta del Este, y también participó en programas como Caiga quien Caiga, Pura Química y Sábado Bus. Además, fue parte de la agencia de Ricardo Piñeiro y, hace 10 años saltó a las tapas de revistas por su romance con el empresario Francis Btesh, hijo de Patricia Miccio.

La supuesta tercera en discordia Foto: Instagram/jimenabutti

Hace seis años la modelo decidió instalarse en París para estudiar fotografía y terminó encontrando el amor en Willy Rizzo junior, un reconocido diseñador francés, con quien se casó y tiene dos hijos, Willy y Lynda. Actualmente, viven en la capital francesa, aunque aseguran que la modelo viaja a Córdoba anualmente.

Gabriel Lage: embajador argentino en París

Más allá de las pasarelas, Jimena Buttigliengo tiene un carrera como actriz tras debutar en The 7 vices. En una entrevista pasada con La Nación, había reflexionado: “No me quiero catalogar en algo porque vivo muchas cosas al mismo tiempo. Sí, soy actriz. Sí, sigo siendo modelo. Sí, también soy mamá”.

Quién es Jimena Buttigliengo Foto: Instagram/jimenabutti

Ante los rumores, la cordobesa negó las versiones y dijo a TN Show: “No sé quién es. Es todo mentira”, sostuvo. Y agregó: “La verdad ni me interesa lo que digan. Yo vivo acá -en París- y no me importan los chimentos de Argentina”.