Zaira Nara es una de las mujeres más hermosas de nuestro país. Su belleza fue una de las cualidades que la ayudó a conquistar a todos. En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 4,8 millones de seguidores con quienes viene compartiendo su trabajo.

Zaira Nara deslumbra con su belleza natural. Foto: Instagram/@zaira

En esta ocasión la modelo se mostró realizando una sesión de fotos, en la que se la ve con diferentes outfits super sensuales. “Estamos trabajando mucho para ustedes”, contó en uno de los videos que subió a sus InstaStorys. Sin duda la historia más llamativa es una en la que se la ve vestida con un body rosa. “Estoy vestida de Yuya”, aseguró Zaira.

Quién sería la tercera en discordia entre Zaira Nara y Jakob Von Plessen

Cuando se conoció la noticia de que Jakob Von Plessen habría acompañado a Mauro Icardi a verse con La China Suárez en Paris, los rumores sobre la posibilidad de una tercera en discordia entre Zaira y él empezaron a aparecer.

Según lo informado, la modelo y actriz conocía desde hace varios años a Jakob

En el programa Socios del Espectáculo, la periodista Karina Iavícoli contó que esa noche el empresario se habría visto con la modelo Jimena Buttigliengo. Aunque ella rápidamente lo desmintió en sus redes sociales: “Zaira Nara no conozco a tu marido, no lo vi nunca en mi vida, Jakob. Luli Fernández dejá de inventar cosas que no van. Karina Iavicoli, hablen de cosas importantes y dejen de hacer lío entre las familias”.