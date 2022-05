Luego de enfrentar meses de rumores de separación, en las últimas horas de este jueves se conoció que Zaira Nara habría sufrido una infidelidad de parte de su pareja, Jakob von Plessen. Y las versiones apuntaron contra Jimena Buttigliengo como la supuesta tercera en discordia.

Primero trascendió que la relación entre la modelo y el criador de caballos no se encontraba en el mejor momento tras el estallido del Wanda-Gate. Él habria encubierto el encuentro de Mauro Icardi con la China Suárez. Y las versiones indicaban que ambos habrían tenido una salida en la que Jakob le fue infiel a Zaira.

“Ellos estaban todos juntos, las hermanas se fueron de vacaciones y dejaron a los chicos con Nora (Colosimo). Los dos cuñados se quedaron en París y le dijeron a Nora ‘nosotros nos vamos a cazar’. Lo que saltó con el tiempo es que tuvieron una salida de hombres y el marido de Zaira le fue infiel”, reveló Pampito en “Momento D”.

Más tarde, Karina Iavícoli reveló en “Socios del Espectáculo” el nombre de la mujer con la que Jakob habría tenido su amoría y apuntó contra Jimena Buttigliengo. La también modelo y actriz, madre de mellizos, rompió el silencio y habló sobre la escandalosa separación.

Qué dijo Jimena Buttigliengo Foto: Instagram/jimenabutti

“No sé quién es. Es todo mentira”, sostuvo contundente en comunicación con TN. Y agregó: “La verdad ni me interesa lo que digan. Yo vivo acá (en París) y no me importan los chimentos de Argentina”.

Quién es Jimena Buttigliengo

En Instagram se hace llamar Jimena Butti. Es la co-fundadora de la marca de ropa #Tribecurated y se define como “modelo, actriz, artista, narradora. Madre de gemelos y amante del Yoga”. Es mamá de Willy Andrea y Lynda Rose. Nació en Córdoba, tiene 37 años y ahora vive en París.

La supuesta tercera en discordia Foto: Instagram/jimenabutti

Buttigliengo y von Plessen “ya se conocían de antes y habían tenido algunas que otras historias dispersas por ahí”, reveló Iavícoli. También detalló que “está en pareja con un diseñador y fotógrafo muy reconocido que se llama Willy Rizzo. Después de esos encuentros, ella le habría contado a su círculo íntimo que habría estado con él, la información sale de la boca de Jimena no de Jakob, eso llega a Buenos Aires y de ahí me lo cuentan a mí”.